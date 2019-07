Carlos Beraldi: "Por lo que veo en la calle, Cristina es una ídola y no una chorra"

Carlos Beraldi, abogado defensor de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, aseguró este lunes 1 de junio que la actual precandidata a vicepresidente "es inocente" de todas las acusaciones que le imputan y que “en la calle, ella es una ídola y no chorra”.

“Cristina es inocente en todas las causas en las que lo patrocino. No tengo dudas, ninguna duda. Podemos ir una por una, pero le cuento por ejemplo, la del dólar futuro, que es una causa grosera", sostuvo el letrado en en declaraciones al programa Luis Novaresio Entrevista, que se emite por A24.

El penalista, que encabeza el equipo que defiende a CFK, se refirió también al memorándum de entendimiento con Irán, firmado por Argentina en 2013, por el que este lunes fue citado a declarar Alberto Fernández como testigo, a pesar de haber abandonado la Jefatura de Gabinete cinco años antes de que fuera rubricado.

"Yo no participo en la del memorándum, pero por lo que conozco, veo que claramente es una decisión política y no hay ninguna cuestión que tenga que ver con el derecho penal”, sostuvo el abogado. Sobre el rol de la expresidenta en el acuerdo, remarcó que “los jueces van a terminar diciendo que ella es inocente". "Y si no, el que seguramente estará equivocado soy yo porque siempre voy a respetar lo que resuelva la Justicia”, completó.

Cuadernos | Para el abogado de CFK, no hay "ninguna prueba" de las coimas

Beraldi detalló que "de todos los expedientes donde Cristina se encuentra procesada, todos han caído en el mismo juzgado. Hay 12 juzgados federales y uno, que es el del juez Claudio Bonadio, es el que interviene prácticamente en todos". Y aseguró que "cuando estos expedientes fueron a la Cámara, los jueces fueron desplazados y la Cámara fue llenada por jueces designados sin el procedimiento que corresponde, sino por traslados que se hicieron por disposición del Consejo de la Magistratura, que lo maneja el oficialismo con sus alianzas políticas".

El letrado contó, además, qué es lo que piensa cuando acusan de "ladrona" a la exmandataria. “¿Qué pienso cuando escucho que dicen ‘Cristina chorra’? En la Argentina se dice cualquier cosa. Uno pasa de ser campeón al último de los delincuentes. Y después, tal vez vuelve, a la palestra. Si yo tengo que pensar por lo que veo en la calle, Cristina es ídola y no chorra”, afirmó.

El abogado de Cristina Kirchner pidió suspender el juicio por el presunto fraude en la obra pública

Beraldi por último se refirió a la trascendencia pública que le dio trabajar con la ahora senadora nacional. "Yo no era mediático. Pero me han colocado en esta senda, que me ha dado un conocimiento público que generó, por ejemplo, que suba a un taxi y que el chofer me pidiera una selfie”, concluyó.

Esta semana, el abogado planteó la suspensión del juicio oral y público que se lleva adelante en contra de CFK por fraude en la obra pública. La senadora y candidata del Frente de Todos no concurrió a la audiencia porque tenía prevista una reunión en la Cámara alta antes de viajar a Cuba para visitar a su hija.

Finalizada la larga lectura de la acusación que llevó un mes de proceso, se reaunudó este lunes 1º de julio el juicio con la etapa de lo que se llaman "cuestiones preliminares", el momento en el cual los abogados de los acusados pueden plantear nulidades vinculadas con los actos previos del juicio y cuestionamientos a la integración del tribunal.

AB/FF