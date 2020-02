Heller y Cachanosky se cruzaron fuerte por la deuda y no se dieron respiro

Luego de la exposición de Martín Guzmán en el Congreso, Carlos Heller y Roberto Cachanosky se enfrentaron este miércoles 12 de febrero por la negociación de la deuda. Miestras el economista criticaba al gobierno de Alberto Fernández por la falta de un "plan económico" en toda la propuesta de gestión, el legislador del Frente de Todos lo acusó de haber defendido a Cambiemos en los últimos 4 años. La discusión fue tan elevada de tono que llegó a ser tendencia en redes sociales.

La discusión se gestó en el programa A dos voces, que se emite por Todo Noticias, donde Heller y Cachanosky fueron invitados para analizar los puntos que había presentado el ministro de Economía sobre las negociaciones con bonistas, en el marco de la aprobación de la Ley de Sostenibilidad de la Deuda. "Del 2006 al 2018 tuvimos un país que no tuvo que aceptar los condicionamiento del FMI", expresó el legislador.

"Con todo lo que me dijiste me confirmas que no tiene plan económico porque no me dijste una sola medida que vayan a tomar que me haga pensar que van a venir inversiones", planteó el economista. Como respuesta, Heller lo relacionó con la gestión de Cambiemos y le preguntó: "Por qué no vinieron esos cuatro años". Cachanosky se despegó del gobierno anterior pero el expresidente de Credicoop le retrucó con una lista de elogios que publicó con la llegada de Macri al poder. "Por lo menos no nos juntábamos con (Hugo) Chávez", justificó el economista.

Las 10 definiciones de Martín Guzmán en el Congreso

Además, Heller insistió en que "la intención del país es cumplir sus obligaciones con los acreedores, pero en esta situación no se puede. Para pagar primero necesita crecer y para crecer necesita que la deuda deje de ser una carga en lo inmediato". Cachanosky le cuestionó cómo piensa crecer el gobierno y a costa de qué, ya que la emisión monetaria y contraer más deuda se sabe con no son opciones viables. "Aún no se ha presentado el plan económico. Ganar confianza de los acreedores así iba a ser difícil. El default es una realidad", sentenció.

Por la tarde, Guzmán se había presentado en el Congreso para responder las preguntas de los diputados sobre la deuda que mantiene Argentina con los acreedores. El funcionario nacional hizo especial hincapié en la renegociación de la deuda y las responsabilidades de la crisis del país, pero también habló del programa macro económico que están llevando adelante.

DR/FeL