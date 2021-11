Carlos Maslatón, sobre el custodio de Milei: "Surgió la idea de que alguno podía querer matarlo"

Carlos Maslatón, abogado y militante liberal, se refirió al incidente con el guardia de seguridad en el acto que el espacio de Javier Milei llevó adelante en el Luna Park y deslizó que en el evento había más gente armada. También afirmó que "hay que cuidarse" del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y de la izquierda. "La paz social se consigue si estamos todos armados. En EEUU resultó excelentemente bien”, polemizó.

Además de su rol como presentador de los actos de Javier Milei, su trabajo en el sector financiero y su alta actividad en redes sociales, Maslatón oficio de portavoz de lo que sucedió en el Luna Park el domingo. Allí, en pleno festejo libertario, un seguidor intentó irrumpir en el escenario mientras hablaba la segunda candidata Victoria Villarruel y fue amedrentado por un hombre de seguridad, que amagó con desenfundar un arma.

Maslatón aseveró que se trató de un custodio de la propia organización, algo que también había afirmado Milei luego de especificar que el hombre fue echado del evento. Sin embargo, el abogado sostuvo que tal vez hubo más gente con portación de armamento en el lugar y sembró la idea de que el referente de La Libertad Avanza corre peligro.

“Supongo que había un montón de gente armada más. Desde las PASO surgió la idea de que alguno podía querer matar a Milei. Mirá lo que paso con Bolsonaro en 2018. Nosotros somos de la derecha, la izquierda siempre nos quiere matar”, comparó Maslatón en diálogo con Radio Con Vos.

Hace tres años y mientras hacia campaña para ser presidente de Brasil, Bolsonaro fue atacado mientras era llevado en andas en una recorrida. Luego de la puñalada que le asestaron, terminó internado. En referencia a esta teoría, el analista también sumó como parte de los supuestos riesgos que corre el futuro diputado libertario al Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a quien calificó como "sombrilla".

“Uno se tiene que cuidar de aquello que considera su enemigo, competidor inmediato y que le podes frustrar aspiraciones presidenciales como es “sombrilla” Larreta. No se si va a cometer esa locura, pero que hay que cuidarse hay que cuidarse”, advirtió el militante liberal.

Para Maslatón, no hubo sorpresa en lo que sucedió el domingo porque “los partidos políticos suelen tener una fuerza de choque que va armada”. Luego, citó a Milei y se mostró a favor de la tenencia de armas en el país.“Milei ha declarado que es partidario de la tenencia libre. Me parece bien: la paz social se consigue si estamos todos armados. En EEUU resultó excelentemente bien”, expresó.

¿Quién era el militante amenazado?

De acuerdo al relato de Maslatón, que suele estar ubicado cerca del escenario donde hablan los referentes libertarios luego de dar el discurso inicial, el hecho se desencadenó por un hurto. “Alguien entró a robar celulares. Un pibe que estaba cerca del escenario se empezó a quejar y trata de subir la valla. Como estaba Victoria Villarruel en el medio del discurso, sale uno de los custodios y trata de frenarlo. No llega a exhibir el arma, muestra que la tiene nada más”, justificó.

También hizo referencia a Gustavo Durini, el candidato que se encontraba en la quinta plaza de la lista de Milei.“Durini parece que había tomado un poco de más y fue separado del evento. La organización no repartió alcohol, capaz que se repartió cerveza. Si un tipo fue a un bar o a su casa y se tomo algo que vamos a hacer. Es raro, yo no vi nada”, dijo. En esa línea, confirmó que no fue el candidato quien intentó trepar al escenario, sino un joven rosarino al que le habían robado el teléfono.

La palabra de Milei sobre la portación de armas

Consultado por ser la cabeza de La Libertad Avanza luego de lograr el tercer lugar en las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires, Javier Milei sostuvo que repudiaba y condenaba lo sucedido con el custodio, afirmado que el arma era "de aire comprimido".

Sobre la portación de armas, dijo que en Estados Unidos la legalización de este sistema produjo que los delitos sean menores. “Los delincuentes siguen utilizando las armas, no les importa si hay permiso o no", se enojó. "Si vos a los honestos no le permitís, no la van a tener, los dejas desalineados en término de defensa y el resultado es más delincuencia”, justificó.

