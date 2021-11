Elecciones 2021: Vidal le recriminó a Santoro y Milei que no la llamaron para felicitarla

La candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, se impuso con más del 47% de los votos, sin embargo, aseguró que ni el candidato del Frente de Todos, Leandro Santoro, ni el de La Libertad Avanza, Javier Milei, la llamaron para felicitarla por el triunfo.

En una entrevista con TN, la exgobernadora bonaerense contó que ningún opositor la llamó para felicitarla: "Nadie me llamó, hubiera correspondido. Yo cada vez que perdí llamé a mi adversario. Lo hice en 2019 con Axel Kicillof. Pero el kirchnerismo está festejando".

A Vidal también le preguntaron si Milei o alguno de los otros candidatos opositores la llamó, y quien a partir de diciembre será diputada nacional, aseguró que nadie la llamó: "Detrás del no reconocimiento hay una no escucha de la gente".

En cuanto al resultado electoral, la referente de Juntos por el Cambio opinó: "Más allá del resultado electoral que es concluyente, en Argentina no hay nada para celebrar. 50% de inflación, 40% de pobres, un dólar que no está controlado, falta de trabajo, inseguridad como nunca antes en Provincia de Buenos Aires, ¿qué celebramos el miércoles? Lo que muestra el Gobierno con esto es que sigue sin escuchar. Nosotros ganamos y no celebramos".

Juntos por el Cambio habló tras las elecciones: "Ganamos ganando y ellos perdieron perdiendo"

"Hubo una diferencia de más de dos millones de votos entre JxC y el Gobierno. Y dicen que van a celebrar un triunfo. En PBA es la primera vez que la oposición le gana al peronismo unido. Lo primero que me preocupa es el país, frente a un gobierno que celebra una elección que perdió, que no pone a partir del día de hoy la agenda de la gente que hace dos años reclamamos", siguió.

El festejo de Vidal tras su triunfo electoral en la Ciudad.

Y agregó: "Yo esperaba que el Presidente (Alberto Fernández) esta mañana anunciara su plan económico, que junto con el gobernador (Axel Kicillof) anunciaran su plan para la inseguridad del conurbano. Que la vicepresidenta (Cristina Kirchner) hiciera un gesto y devolviera su jubilación de privilegio. Nada de eso pasó. Lo que vemos es la planificación de un acto de militancia".

Sobre el llamado al diálogo del Gobierno, señaló: "Nosotros no vamos a ser parte de esta realidad paralela, de esta mentira. Ganamos en 13 provincias, en PBA, en CABA. La gente votó un límite al Gobierno, no votó un acuerdo y mucho menos un acuerdo en este escenario. Todo lo que el Gobierno quiera tratar justamente ayer la gente votó y definió una representación en el Congreso, que lo haga en el Congreso. Ahora veo que se va a tomar dos semanas para mandar algo al Congreso, hace dos años que esperamos un programa económico".

Pichetto se quejó del festejo del Gobierno: "¿En qué lugar del planeta los que perdieron dicen que ganan?"

"Empezamos a discutir algo que no existe, empezamos a discutir un diálogo que nunca fue seriamente convocado, para el que nunca nos llamaron ni formal ni informalmente. Yo vi la mesa del hambre, el consejo económico y social, las convocatorias al diálogo que hizo el kirchnerismo cada vez que perdió en democracia, pasaron dos años y nunca hicieron una convocatoria seria de diálogo", agregó.

ED