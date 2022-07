Carlos Stornelli contestó a la acusación de Cristina Kirchner: “Está fundada en bases que no son reales”

El fiscal federal, Carlos Stornelli, mencionado en la carta de Cristina Kirchner por el accionar del Poder Judicial desde que asumió Mauricio Macri a la actualidad afirmó que la acusación “está fundada en bases que no son reales”. “Tenemos que estar preparados para este tipo de cosas, vengo padeciendo cuestiones de este tipo desde hace unos años”, afirmó.

Stornelli fue consultado puntualmente sobre la publicación de la vicepresidenta en la que señala que el fiscal hizo un “plan canje” con el Dr. Maqueda para obtener beneficios mutuos, además de caracterizar al Poder Judicial como un grupo vinculado al macrismo. “Habla de un canje con el Dr. Maqueda, a quien no conozco y una causa que investigamos un montón de tiempo, que no se encontró nada y se solicitó el archivo”, explicó el fiscal en diálogo con Radio Mitre.

“No conozco a ningún juez de la Corte; al único que conozco es a Lorenzetti porque él me acompañó mucho durante el ‘Operativo Puf’”. Y agregó: “Jamás me metería con su trabajo ni con ningún ministro de la Corte”.



Según Stornelli hubo una causa que era “bastante floja” que partió de un “un afiliado al sindicato, que luego dijo que no quería denunciar nada”. “Se investigó y no había nada; es una causa que continúa; pero de ahí a construir un plan perverso mío de canje, no hago eso con ninguna causa”, detalló.

“Tiene derecho a decir públicamente lo que quiere, pero puedo decir que hay cosas que no son reales”, indicó el funcionario. Cristina Kirchner señaló que Stornelli fue denunciado por el ex marido de su esposa y que para ser liberado de ese procesamiento le había hecho un favor a Maqueda, pero el fiscal desmintió esa acusación.

Martín Doñate: "No descartamos pedir el juicio político a los cuatro jueces de la Corte"



“Hay un recurso débil que tenemos los fiscales ante el Procurador General, estamos bastante desprotegidos. Antes existía el desacato, ahora la defensa que tenemos es escasa”, lamentó y agregó: “La ley deja a los fiscales en soledad”.

“Muchas veces el poder político no quiere jueces y fiscales independientes y le cuesta someterse a la justicia. Normalmente los poderes políticos quieren poderes judiciales sumisos; y cuando no sucede, incomoda, el gobierno anterior es lo mismo”, concluyó.



La denuncia de Cristina Kirchner contra la Corte Suprema

Cristina Kirchner compartió un video con su voz en off en el que apunta a la "decandencia" del máximo tribunal, afirmando que es "muy vulnerable frente a las presiones de los poderes fácticos y mediáticos". "Con tantos muertos en sus roperos, no les queda más remedio que hacer lo que les manden bajo pena de ejecución sumaria en titulares y noticieros", afirma.

De la Corte ejemplar a la Corte de los cuatro: breve crónica de la decadencia. 1 pic.twitter.com/kHsIU1dvno — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) July 18, 2022

Mediante un repaso histórico que hace de la Corte, desde la "Corte ejemplar" que "construyó" Néstor Kirchner hasta la nueva "corte de cuatro", la acusa de "convalidar la persecución" y transformarse "en un lugar de permanentes intrigas palaciegas y disputas de poder por la presidencia del cuerpo y los recursos del Poder Judicial". En el posteo destaca que existe "un Poder Judicial devenido en partido político, protector del macrismo y perseguidor de las fuerzas políticas que se le oponen", lo que coloca "a los ciudadanos y ciudadanas en situación de libertad condicional".

