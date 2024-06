Carlos Tomada dijo que la gestión de Milei es "una experiencia salvaje" y cuestionó la "falta de reacción de la gente"

El ex ministro de Trabajo de Néstor y Cristina Kirchner, Carlos Tomada, salió a cuestionar duramente al gobierno de Javier Milei, advirtió de nuevos ajustes y de que la Ley Bases que el Ejecutivo espera sancionar en el Congreso esta semana no traería soluciones sino que agrandaría el conflicto el materia laboral, y hasta se mostró sorprendido de "la falta de reacción" de la gente.

Tomada ocupó la cartera laboral en un largo período (2003 y 2015) y luego pasó a ser legislador porteño. Con la llegada de Alberto Fernández, continuó en la política pero con un perfil mucho más bajo como embajador en Belice primero y México después. Ahora formalmente sin funciones, volvió a hablar sobre el contexto político en Radio 10.

En primer lugar, Tomada habló del gobierno de La Libertad Avanza como un experimento "salvaje", aludiendo la pérdida de sensibilidad y del "sentido de la realidad". En ese marco, Tomada dijo que el Presidente "no hace más que mentir y vender ideologías que se pasaron en el tiempo", debido a que ya demostraron su fracaso.

Carlos Tomada: "La reforma laboral tiene como objetivo eliminar el sindicalismo"

Y fue allí cuando lanzó su asombro por la falta de reacción de la sociedad que sufre el difícil contexto económico: "Milei toma a la Argentina como lugar de experimentación. Porque estamos haciendo eso, ¿no? Una experiencia salvaje que a veces uno no entiende... como que falta reacción de la gente".

Asimismo, comenzó a describir esa situación crítica que vive la economía: "No es solamente que tenemos la suba del desempleo, que era obvio que iba a ocurrir, la caída del consumo por los salarios bajísimos; todo eso podíamos pensar que iba a ocurrir. Pero ahora es invivible y ¿cómo vamos a seguir? Lo que viene es peor. No es que hay un escenario, que nos quieren vender, por supuesto, muy ayudados por ciertos medios, de la V, de la L, de todo el abecedario, pero no llega”, ironizó, descreído del supuesto repunte económico que prometen desde la Casa Rosada.

Más adelante, se refirió también de manera crítica a la Ley Bases que el gobierno lograría aprobar después de seis meses de idas y vueltas, aunque resta pulir algunos puntos que por estas horas debaten en Diputados. "Ahora vamos a festejar que aprueben esta Ley Bases, que es el inicio de un nuevo ciclo de ajuste, porque para lo único que están esperando la aprobación es para eso", lamentó Tomada.

La Ley Bases llega al recinto con un amplio acuerdo pero toma vuelo la polémica por el "doble conforme"

Dentro de los puntos que cuestionó de este proyecto del oficialismo está la reforma laboral, que para el ex ministro de Trabajo es seguro de que aumentará la precariedad en el mundo laboral, algo que desde Balcarce 50 dicen querer combatir con estas reformas.

Por otro lado, detalló que en el peronismo se está trabajando para combatir esas iniciativas: "Con mucha gente estamos trabajando, conversando, buscando soluciones, armando programas, porque tenemos que volver a hacerle una propuesta a la Argentina, una alternativa. Hemos perdido nuestra identidad, nuestra razón de ser en la historia política argentina. Bueno, la vamos a recuperar y en eso estamos".

En tanto, dijo que esta época le recuerda al 2008, año de la última crisis financiera internacional, pero también al 2001 y 2002 en la Argentina, por la conjunción entre caída del PBI y suba del desempleo. "Eso no nos da bien, eso es imparable. Y lo peor es que lo festejan, acá lo toman como un buen dato", se quejó, a la vez que advirtió por un escenario social que, según su análisis, "cada vez más complicado".

