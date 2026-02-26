La vicepresidenta provisional del Senado, Carolina Moisés, tuvo su miércoles de gira por los medios. En TN, volvió a referirse a la interna del peronismo y ratificó sus críticas al kirchnerismo, al que acusó de estar integrado por “adoradores del fracaso” y de carecer de propuestas. Volvió a apuntar a La Cámpora y a decir que Cristina Kirchner es “parte del problema”.

La legisladora sostuvo que el Partido Justicialista (PJ) atraviesa “una crisis” institucional y cuestionó que la fuerza “lo único que hace es expulsar y castigar”. En ese sentido, afirmó que el espacio “se ha transformado en algo que el peronismo no es”, donde predomina “la obsecuencia y la obediencia o la traición”.

La senadora planteó la necesidad de una renovación interna y de un cambio de estrategia política. “Los gobernadores están todos con el agua al cuello. Desde el peronismo hay que empezar a plantear una renovación, una apertura y un acercamiento estratégico a lo que la sociedad nos demanda, porque nos hemos alejado de eso, y sobre todo buscar propuestas”, señaló.

Moisés también se refirió a las sanciones que recibió tras votar a favor del Presupuesto impulsado por el presidente Javier Milei. Indicó que fue apartada del PJ de Jujuy y que en redes sociales la califican de “traidora”.

“Yo no traicioné a nadie”, respondió, y cuestionó a la agrupación La Cámpora, a la que definió como “lo peor que le pasó al peronismo”.

Sobre su decisión de acompañar el Presupuesto, explicó que respondió a una estrategia parlamentaria y a la necesidad de contar con una ley de gastos tras dos años sin esa herramienta. “Fue un paso a paso, hubo varias conversaciones. No voy a negar que tuve un problema político. Me sacaron del PJ de Jujuy por haber votado el presupuesto en diciembre. Pero veníamos de dos años sin presupuesto y había que tener uno”, afirmó.

Finalmente, la legisladora instó al peronismo a encarar un proceso de “renovación y apertura” con vistas a las elecciones presidenciales de 2027, con el objetivo de competir con La Libertad Avanza (LLA).

