Carrió: "En el Conurbano hay miedo a lo que viene, a la venganza del PJ"

La diputada de Cambiemos Elisa Carrió dio una entrevista al canal TN, en donde se refirió a las expectativas que tiene de cara a las elecciones del 27 de octubre. En ese marco, dijo que "nunca" registró los resultados de las PASO del 11 de agosto y que ganarán dentro de dos semanas.

No obstante, dejó una frase respecto de la provincia de Buenos Aires: "Hay miedo de lo que se viene en el conurbano, de la venganza del PJ", disparó, avalando el resultado en el que el candidato del Frente de Todos, Axel Kicillof, sacó una amplia diferencia con María Eugenia Vidal que sería irrevertible. En esa línea, cargó contra los intendentes por pedir el corte de boleta. "No podemos hacer eso".

A su vez, reconoció que "en la noche de las PASO, había muchos del gobierno con ganas de entregar el poder".

Más adelante, la legisladora de la Coalición Cívica cuestionó fuertemente al "tetazo" que se realizó frente a la Catedral de La Plata durante el Encuentro Nacional de Mujeres: "Yo soy feminista. El feminismo es el derecho a las mujeres a ser personas. Somos distintos pero igual somos personas. Ser feminista no significa dejar de ser mujer, y la prepotencia de mujeres en tetas frente a la Catedral es grotesco, hay millones de mujeres que queremos derechos para la mujer pero quiero ser mujer, no queremos el machismo inverso. No queremos que se toque lo sagrado. Hay que respetar el derecho de la relación de las mujeres y hombres con dios. Es una ofensa a algo que forma parte de la inteligencia espiritual. Yo no defeco sobre un templo budista por no ser budista. Es un machismo inverso", disparó.

Además, repudió el maltrato a las policías bonaerenses en dicho evento: "Quiero expresar mi solidaridad con las policías de la bonaerenses. ¿De dónde salieron, que se creen que por pensar distinto no son mujeres?".

Grave denuncia contra un medio web: insultaron por "feas" a las protagonistas del "tetazo"

En otro orden, Carrió se metió en el caso D'Alessio y los informes de la Comisión de la Memoria que dirige Adolfo Pérez Esquivel, a quien trató de "cenil". "Me importa un bledo Pérez Esquivel, o esta cenil o es el mismo proceso que paso con Alberto Fernández y con las Madres de Plaza de Mayo. Se pidió a una comisión provincial, partidizada y donde se involucra a los periodistas de investigación, cuyas fuentes tienen garantía constitucional. Tienen muchas fuentes los periodistas. ¿A mi quien me va a decir con quien hablo, un juez, la Comisión de la Memoria? ¿Quién se cree la Comisión de la Memoria para evaluar al periodismo?", consideró tras un informe que enumera la participación de periodistas en la causa de espionajes y extorsiones.

Por último, criticó a los empresarios y dueños de medios que apoyaban a Macri y ahora "no saben cómo lustrarle las botas a Alberto Fernández". "Se los voy a decir pero en la cara, no acá", advirtió la diputada, y reclamó que los medios ya no publican sus tuits. "Cobardes, los detesto".

J.D. / D.S.