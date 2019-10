Elisa Carrió: "Frigerio esconde muchas cosas y nos entregó en toda la Nación"

Elisa Carrió lo había adelantado hace algunas semanas: "Muchos de Cambiemos le entregaron la victoria al PJ", dijo en un tiro por elevación a los ministros. Este jueves 3 de octubre, durante un acto de campaña, la diputada nacional reveló uno de los nombres. Según declaró ante funcionarios y el público, el titular del Ministerio del Interior, Rogelio Frigerio, "esconde muchas cosas" y, además, declaró: "Nos entregó en toda la Nación".

"Frigerio esconde muchas cosas —total a mí qué me importa Frigerio— además nos entregó en toda la Nación, así que no me importa. Porque hizo a candidatos del PJ candidatos del Gobierno", lanzó Lilita durante un acto de la campaña Sí se puede en el Club Araóz de Palermo, acompañada por la palarmentaria Mariana Zuvic y el legislador porteño Maximiliano Ferrraro.

No es la primera vez que la líder de la Coalición Cívica - ARI se enfrenta con el titular de la cartera de Interior: uno de los principales detonantes de su inquina fue la derrota electoral del diputado Mario Negri en Córdoba. Carrió se quejó porque el ministro del Interior no "acompañó" a los referentes de Cambiemos y permitió la interna que terminaría en el amplio triunfo de Juan Schiaretti en mayo. "Cambiemos no estaba representada en las opciones que había. Lamentablemente el radicalismo fue con Mestre y la estructura del PRO fue con Negri, pero no estaba Cambiemos entre las opciones", respondió Frigerio en ese entonces.

La legisladora denunció que al "ministro del Interior solo lo veo con gobernadores peronistas" y Frigerio tampoco se quedó callado: "Me pagan para generar consensos. Tenemos pocos diputados y senadores, y solo cinco gobernadores de nuestro espacio. ¿Cómo no me voy a juntar con la oposición si necesito sacar adelante leyes para transformar el país? Es mi trabajo", explicó.

Luego de la amplia derrota del presidente Mauricio Macri en las PASO del 11 de agosto, Lilita volvió a arremeter contra los integrantes del Gabinete, que, a su juicio, "le entregaron la victoria al PJ". "Yo dije (a Macri) 'voy a hablar primero que vos para absorber la derrota', pero no me permitieron porque no entienden de generosidad. Soy la única a la que le encanta asumir derrotas. Muchos de Cambiemos le entregaron la victoria al PJ, incluso ministros, lo vengo viendo todos los días pero no lo voy a decir hasta que termine", narró.

DR/FF