Elisa Carrió apuntó a los ministros de Mauricio Macri que "le entregaron la victoria al PJ"

En un nuevo recorrido por el país con la presentación de su libro Vida, Elisa Carrió volvió a referirse a la derrota electoral del Gobierno en las PASO del pasado 11 de agosto y arremetió contra los integrantes del Gabinete de Mauricio Macri, que, a su juicio, "le entregaron la victoria al PJ". La diputada nacional también volvió a pedirle a los fiscales "que no se muevan de las mesas hasta las 3 de la mañana" el próximo 27 de octubre.

"Este Presidente repartió la coparticipación como nunca antes en la historia. Recorro por primera vez un país donde hay una sola ruta rota, es un orgullo, por lo menos la infraestructura", destacó este jueves 26 de septiembre la líder de la Coalición Cívica - ARI durante la rueda de prensa e insistió: "Vamos a ganar acá y en todo el país. Los fiscales no se tienen que mover, pero se gana eh, se revierte el resultado. Es impresionante".

Sobre la noche de las PASO, Lilita recordó que la escena en el escenario oficialista "parecía un velorio" y agregó: "Yo dije 'yo salgo' porque si la fundadora de Cambiemos, junto con Mauricio, no puede hablar... yo era para salvarlo a Mauricio".

"Yo dije 'voy a hablar primero que vos para absorber la derrota', pero no me permitieron porque no entienden de generosidad. Soy la única a la que le encanta asumir derrotas. Muchos de Cambiemos le entregaron la victoria al PJ, incluso ministros, lo vengo viendo todos los días pero no lo voy a decir hasta que termine", narró.

Carrió estuvo acompañada durante la presentación por el jefe de la bancada oficialista en Diputados, Mario Negri, y respondió preguntas sobre cómo votó la gente en las primarias: "No sé cómo votó, yo cuando fui a votar dije que no registro voto hasta octubre".

Después de miles de kilómetros recorridos en auto por todo el norte argentino hoy llegué a Cordoba. Gracias por todo el cariño! Los amo. pic.twitter.com/cj9anrT38j — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) September 27, 2019

"Van a ver que hay que estar hasta las tres de la mañana (en la próxima votación) y que no se muevan los fiscales, que no se muevan. Esto es como el 83', yo ya estoy disfrutando", anticipó la legisladora. Luego sostuvo que, para ella y para el presidente Mauricio Macri la búsqueda de la elección consiste en "un camino difícil", "pero vamos a la luz".

"Un país se hace con una Constitución, que se ha respetado con transporte, con infraestructura, si no no hay Nación, y con una moneda estable, que en realidad es la deuda pendiente que tenemos para todos los argentinos", concluyó la referente de Cambiemos

DR/FF