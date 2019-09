De campaña, Elisa Carrió propuso un "feminismo alternativo" para "ser reina e inútil"

Elisa Carrió viajó esta semana al norte del país retomar la actividad proselitista después de las PASO y aprovechó para presentar su libro "Vida". En Salta, y a modo de stand up, la fundadora de Cambiemos brindó una charla en la que habló de su familia, de cómo hay que ser "reina" para ser "inútil" y hasta de un "feminismo alternativo".

"Mi abuela decía: 'mirá, querida, yo aprendí en la vida que una tiene que ser reina' ¿Cómo es eso? Yo nunca vi a una abuela ni a una madre lavar un plato. Mi abuela era muy criolla, estaba muy pendiente del puchero y era timbera. Mis abuelas vivían de fiesta , las dos, la gitana y la analfabeta. Vivían la vida. La más bicha era la analfabeta: compraba tierras", contó la líder de la Coalición Cívica-ARI.

En solitario, Carrió puso en marcha su propia campaña por el norte

Ante las risas del público, la diputada nacional, célebre por su locuacidad, continuó: "Entonces, mi abuela decía: '¿Por qué una es reina? Porque tiene que ser inútil'. O sea, yo vengo a proponer un feminismo alternativo enseñado por mi abuela, que decía: 'si vos sos reina, sos inútil. Si vos sos inútil, tus hijos son útiles, tu marido es útil y nadie te deja hacer nada, por miedo a que rompas algo'", concluyó la dirigente, entre los aplausos y festejos de la audiencia.

Rumbo a Salta! pic.twitter.com/iPatxtOIyA — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) September 19, 2019

Pese a sus dichos, Lilita aseguró que trabajó "toda la vida, desde las 8 de la mañana a las 12 de la noche" pero que también estuvo "en los bares desde las 11 de la noche hasta la una de la mañana". Ese no fue el único dato de color de la gira por el norte. Después de publicar un video junto a un pato amarillo de hule, la diputada se refirió al resultado de las PASO del 11 de agosto pasado. "Dios nos dio una advertencia para no ser soberbios, caminar y no olvidar a la gente", expresó en tono místico.

Elisa Carrió recordó el 2001 y advirtió: "Ahora quieren ponernos los muertos"

En la semana, Carrió también acompañó al presidente Mauricio Macri en un acto de campaña realizado en Tafí Viejo, donde se inauguró un Espacio de Primera Infancia (EPI), la primera obra construida con fondos recuperados de causas de corrupción política. "Es importante que miles de millones de pesos recuperados de la corrupción tiene que “devolverse a la gente”, dijo este miércoles.

"Esto es el fruto de la devolución de lo robado", sostuvo al ser consultada por la prensa sobre la puesta en marcha del EPI "Estrellita de la Nueva Esperanza", que fue construido con el dinero de la famosa "valija" que el empresario venezolano Guido Antonini Wilson intentó ingresar a la Argentina en 2007.

AB/FF