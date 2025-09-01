Cartel francés para Javier Milei y Karina 3 % por ciento en San Lorenzo

Duro comienzo de semana para el Gobierno luego de la derrota en Corrientes. Javier Milei, con la cabeza en Los Ángeles, donde tendrá reencuentro con Fátima Florez. Enojo por una bandera de San Lorenzo con la inscripción “3%”.

Cartel francés para Milei

El Presidente ya prepara las valijas para ir nuevamente rumbo a EE.UU. El miércoles emprenderá el viaje y está previsto que Milei llegue el 4 de septiembre a Los Ángeles y, al día siguiente, se traslade a Las Vegas. La idea es estar en Buenos Aires el sábado, un día antes de las cruciales elecciones bonaerenses. En la emblemática ciudad de los casinos lo esperan reuniones con grupos de empresarios a los que Milei intentará seducir para que inviertan en el país. Pero, además, al Presidente lo esperan con cartel francés. “¡Viene Milei!”, reza el flyer que promociona la presentación de su exnovia Fátima Florez, el próximo 5 de septiembre en el Hotel Casino Sahara como parte de las celebraciones oficiales por el Mes de la Hispanidad. Las entradas cuestan entre 79 y 139 dólares y todavía quedan algunas disponibles.

Sí, Milei tendrá un reencuentro público con su ex y con una particularidad: esta vez, Karina no será parte de la comitiva oficial. ¿Habrá cena después del show?

De campaña por Moreno

Antes de subir al avión que lo llevará a ese reencuentro con Fátima Florez, Milei cerrará la campaña bonaerense el miércoles en Moreno, más exactamente en el Club Atlético Villa Ángela. “No más sorpresas”, dicen cerca del Presidente en referencia a la fallida caravana por Lomas de Zamora, donde Milei no pudo hacer más de 100 metros y la imagen presidencial quedó dañada: se tuvo que evacuar al primer mandatario en medio de proyectiles e insultos, con pocos adeptos rodeando la camioneta de campaña. “No fue una imagen de triunfo”, evalúan en Balcarce 50.

Karina meme

La imagen de Milei empeora encuesta tras encuesta luego de conocerse los audios de Spagnuolo, donde el ex titular de la ANDIS deja expuesto un supuesto entramado de corrupción en lo más alto del Poder Ejecutivo. Pero algo preocupa aún más aparte del círculo íntimo del poder en la Rosada: Karina Milei se convirtió en meme. Primero la burla en las redes sociales y luego comenzó a trascender a la calle, a las charlas cotidianas y hasta fue bandera el fin de semana en la cancha de San Lorenzo durante el clásico con Huracán. La insignia con los colores azulgrana solo tenía una inscripción: “3%”. Ningún nombre ni alusión personal alguna. No hacía falta. Todos, en el estadio y quienes miraban por TV, sabían a quién se referían. Golpe a los hermanos presidenciales.

Mazazo en Corrientes

Golpe duro fue también para Karina el cuarto puesto en las elecciones a gobernador en Corrientes, que obtuvo un férreo defensor de los Milei en el Congreso, como es Lisandro Almirón. El “violeta puro” falló y las internas vuelven a recrudecer. En este caso, el influyente asesor presidencial Santiago Caputo era partidario de llegar a un acuerdo con el victorioso gobernador Valdés, quien logró ubicar a su hermano como mandamás de la provincia en los próximos cuatro años. Prevaleció la hermana presidencial y no hubo acuerdo, pero sí una dura derrota. Pase de facturas a la orden del día en Balcarce 50.