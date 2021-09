Catarsis oficial en Diputados: en el bloque se impone "sacarle el cuero" a Fernanda Vallejos

El Frente de Todos todavía es un tembladeral pese al “ordenamiento” que significó la llegada de nuevos ministros, con el tucumano Juan Manzur en la Jefatura de Gabinete a la cabeza. Uno de los temas que sigue latente en la coalición es la "filtración" de los audios de la diputada Fernanda Vallejos. A casi una semana de la difusión de su monólogo, en el que llegó a decir entre otras cosas que Alberto Fernández y sus funcionarios eran “inquilinos” en la Casa Rosada, en el bloque oficialista de Diputados predominan las voces en su contra.

Si bien la única que hasta ahora levantó públicamente su voz y dijo que le perdió el respeto a Vallejos fue la massista Cecilia Moreau, sus expresiones son representativas del clima que se vive en el bloque del Frente de Todos cuando recuerdan la situación.

Cecilia Moreau marca diferencias con Juan Manzur y cuenta que le perdió el respeto a Fernanda Vallejos

Una muestra de ello son los grupos de WhatsApp de los que forman parte los diputados y diputadas. Se podría decir que cada nombre forma parte de dos: uno de la línea o frente que representa, minoritario, y otro general del que forman parte todos los y las integrantes del bloque oficialista.

“En el grupo general, donde estamos todos, solo silencio”, fue la frase que utilizó una diputada integrante de la coalición para definir el entorno de comunicación entre pares de todas las líneas que representan al bloque. El quiebre es notable y puertas adentro es cuanto menos notorio en plena etapa electoral y con baja actividad debido a que hace varios meses que la Cámara no se sienta a debatir temas de importancia que requieran del intercambio.

El clima puertas adentro del Frente de Todos en Diputados

Al clima general que predomina en el bloque se le suman los ánimos en cada una de las líneas. A lo que dijo Moreau, que dejó en claro que “no me interesa debatir ni entrar en confrontación con ella porque para mí es una irrespetuosa”, desde el mismo sector sumaron que “hay descontento” con la situación.

Por fuera del kirchnerismo, otro diputado nacional del Frente de Todos sostuvo que en el bloque no se habla del tema y que los sorprendieron “las barbaridades” que dijo Vallejos en los audios que se conocieron la semana pasada. “Vallejos no es la compañera más querida porque siempre es polémica e individualista. De más está sumar que no es la primera vez que hace algo que todos cuestionan”, apuntó.

Los diputados argentinos tenemos el salario más bajo (mucho más) de toda la región. Casi que da vergüenza. Los de JxC no están por esa plata. ¡Por favor! Ellos son todos ricos. Están xq capturando el Estado garantizan los verdaderos negocios del poder económico, al que responden. — Fernanda Vallejos (@fvallejoss) June 8, 2021

Entre otras cosas, recuerdan otro episodio latente que protagonizó la legisladora ultracristinista en junio pasado, cuando a través de Twitter se quejó del “bajo sueldo” que tienen los diputados y diputadas en la Argentina, y provocó cuestionamientos de múltiples sectores, al tiempo que fue usado como argumento por la oposición.

“Hablé sobre el tema con otras personas que integran el bloque hace algunos días y como conclusión sólo sacamos un ‘qué boluda’”, expresó a PERFIL una compañera de bancada de Vallejos.

Otro integrante del Frente de Todos, no kirchnerista, sostuvo que la situación “es anecdótica” y también se dedicó a recordar que “(Vallejos) viene derrapando no desde ahora, sino desde hace rato. No nos olvidamos que dijo que no le alcanzaba el sueldo”.

Nuevo audio de Fernanda Vallejos: "Alberto está atornillado con todos los inútiles que tiene en el Gabinete"

¿Qué puede pasar con el pedido para excluir a Vallejos del Congreso?

El malestar interno predomina y hasta aliados del kirchnerismo persisten en que “hay que tragarse el sapo y aguantar” porque “es una soldada de Cristina (Kirchner), ahora sólo la oposición se animó a ir más allá.

Es que, en realidad, a Juntos por el Cambio la situación le vino como anillo al dedo y por eso el radical Álvaro de Lamadrid junto con Federico Zamarbide, Adriana Ruarte, Héctor Stefani y Pablo Torello, presentaron este martes un proyecto para excluir a Vallejos del Congreso. El daño secundario de darle letra a la oposición, también pesa en el oficialismo.

A propósito de eso, desde el kirchnerismo duro confían en que la propuesta no avanzará porque hacen falta dos tercios de los votos y “nunca los van a tener”. En esa línea, descartaron un pedido de apartamiento desde el propio bloque, por lo que esperan que la polémica diputada siga en su cargo hasta culminar su mandato a fin de año.

AS/ff