Cecilia Moreau marca diferencias con Juan Manzur y cuenta que le perdió el respeto a Fernanda Vallejos

La diputada nacional por el Frente Renovador, Cecilia Moreau, rompió el silencio y señaló en diálogo con PERFIL que como defensora del aborto legal que es, “no comparte nada de lo que piensa Juan Manzur”, el reciente asumido Jefe de Gabinete. También calificó de “irrespetuosa” a su par Fernanda Vallejos y señaló que si hacen política pensando en revertir el resultado electoral “están fritos”.

La semana poselecciones tras la derrota del oficialismo en las PASO estuvo marcada por el choque entre Alberto Fernández y Cristina Fernández, el cambio de gabinete, el silencio de Sergio Massa. La legisladora hizo su análisis de la crisis de Gobierno y negó que en algún momento haya peligrado la unidad del Frente de Todos.

Manzur y la falta de equidad de género en el gabinete

Desde el propio kirchnerismo surgieron críticas tanto por la designación de Juan Manzur y su posición frente al aborto como por la falta de mujeres en el nuevo gabinete.

La diputada Moreau reafirmó su compromiso con las mujeres y detalló que no comparte nada de lo que piensa el Jefe de Gabinete ni lo que pasó con Belén ni otras cuestiones de género ocurridas en Tucumán que le despiertan dudas. Sin embargo, también reconoció que más allá de las diferencias, el gobernador norteño nunca bajó línea de cómo debían votar sus legisladores sobre la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

En cuanto a la falta de paridad en el Gobierno, expresó que “es un terreno a conquistar al igual que lo hicieron en el Congreso” y resaltó que “las mujeres que ocupan cargos están en áreas cruciales como es el caso de Carla Vizzotti en el ministerio de Salud, Malena Galmarini en Aysa, Luana Volnovich en PAMI, Vilma Ibarra en la Secretaría de Legal y Técnica, Fernanda Raverta en ANSES”.

Al ser consultada por si Cristina Kirchner es quien asume el "costo Manzur" ante el votante K de cara a ganar las elecciones generales en noviembre, la legisladora señaló que “en todo frente hay diferencias en las maneras de pensar, pero que ello no implica consecuencias políticas”.

La referente del Frente Renovador especificó que el rol del nuevo Jefe de Gabinete es ser un nexo con los gobiernos provinciales, con el Congreso. “Como mandatario de Tucumán ratificó su liderazgo en la elección y viene a articular los distintos espacios del Frente de Todos. Será un coordinador del federalismo y de la heterogeneidad”, afirmó.

Recuperación electoral y economía

Se espera que el oficialismo apunte a realizar una inyección de dinero en la sociedad y a llenar los bolsillos de los votantes. Si bien Cecilia Moreau reconoció que quieren revertir las elecciones, aseguró que no a cualquier costo económico. Además, indicó que sólo es una elección de medio término y que quedan dos años para definir el modelo de país que se quiere.

“Si hacemos política pensando en revertir el resultado electoral estamos fritos. Veo el presupuesto y me preocupa que pronostiquen una inflación del 45% y un aumento salarial del 46%. La diferencia es mínima. Hay que trabajar para recuperar el poder adquisitivo del salario”, sostuvo la diputada nacional en dialogo con PERFIL.

Además, desatacó que dieron asistencia durante toda la pandemia a través del IFE, el ATP, el aporte solidario. “Con aciertos y errores, pero gestionamos para ayudar a la gente. Larreta habla pero nunca puso un peso”, aseguró Moreau.

También le restó importancia a los audios de Fernanda Vallejos y dijo que “si bien no es quien para censurarla y que esos audios no debieron difundirse, no comparte ninguna se sus declaraciones sobre Alberto, el Frente Renovador ni de Alfonsín”

“No me interesa debatir ni entrar en confrontación con ella. Para mi es una irrespetuosa. Yo ya le perdí el respeto”, concluyó.

