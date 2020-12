Cecilia Moreau: "No tenemos en agenda la suspensión de las PASO"

El Congreso tendrá un fin de año agitado. Tras la aprobación del impuesto a la riqueza, todo indica que diciembre será escenario de debates legislativos centrales, como la despenalización del Aborto y la Movilidad Jubilatoria, y podría llegar a discutir la Ley Electoral para suspender las PASO de 2021. En ese contexto, la vicepresidenta del bloque K en Diputados, Cecilia Moreau, anticipó que es probable que haya ley de aborto antes de fin de año, pero descartó que se vaya a discutir la viabilidad de las primarias.

"Yo no vi ningún proyecto, en nuestro bloque no hay ningún proyecto para suspender las PASO", afirmó este martes 8 de diciembre la legisladora del Frente de Todos. "No lo hemos charlado en el bloque, no tenemos en agenda la suspensión de las PASO para estos próximos días, he escuchado algunas declaraciones pero no me parece que pueda tener un debate exprés, por ahora no hay nada concreto", amplió en diálogo con Habrá Consecuencias, ciclo que se emite por El Destape Radio.

Cecilia Moreau sostuvo que el foco del oficialismo está en la Legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, la llamada "Ley de los Mil Días" y el debate de Movilidad Jubilatoria. Sobre el aborto, consideró: "Creo que tendremos media sanción de la ley de aborto esta semana. Creo que vamos a tener ley de aborto antes de fin de año, que es lo importante". Y anticipó que "mañana" (por el miércoles 9) "terminaremos de darle forma al dictamen de consenso".

Están los números para aprobar el proyecto de aborto en Diputados

El debate del aborto

La diputada consideró que este año en Diputados hubo "un debate menos agresivo" "a diferencia de 2018". "Se rompió el tabú de que en el Congreso no se habla de determinados temas", agregó.

"Abortos hubo, hay y habrá, por eso tenemos que ver como podemos cuidar a las mujeres y no penalizarlas por esa decisión. Me dio mucha libertad por sentarme a discutir esto y hablar de todo lo que me pasó a mí años atrás", dijo sobre el testimonio en primera que brindó durante el debate en comisiones la semana pasada.

"A esta mujer, que está presidiendo acá el debate, a los 16 años le pasó. Me falló el método anticonceptivo. Era una relación de afecto a los 15, 16 años y yo tomé la decisión de interrumpir ese embarazo. Y la tomé completamente consciente de lo que estaba haciendo. Yo era una nena y quería tener una vida. Soñaba con ser médica, con militar, con viajar y con vivir un montón de cosas que hasta ese momento no había vivido", contó Moreau durante la discusión.

Sobre ese discurso, la legisladora contó hoy: "Me sentí muy acompañada incluso por diputadas que no acompañan el proyecto", dijo, y sostuvo que "el aborto tiene que ser un tema que dejemos de esconder abajo de la alfombra".

De cara a la votación, Moreau afirmó: "Espero que la posición de Juntos por el Cambio no ponga en riesgo los votos, sobre todo del radicalismo que siempre quiso ampliar derechos".

"Nunca es el momento para discutir estas cosas, y el argumento de los que no quieren es que Argentina no se transforme como sociedad. Siempre dicen que no es el momento. Pasó con el divorcio, con el matrimonio igualitario y pasa con aborto. Nunca es el momento para los que no quieren debatir", concluyó.

FF