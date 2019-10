Cepo: los depósitos en dólares cayeron 26% y los préstamos, un 15%

por Mirta Fernandez

La inestabilidad cambiaria tras las PASO “agudizó la corrida contra el peso y la salida de depósitos en dólares”, advirtió la consultora LCG. El stock de depósitos en dólares a fines de septiembre quedó en US$ 21.399 millones. Así, cayó en septiembre 26,3%, unos US$ 8.068 millones, y acumula desde las Paso una baja de 34%, es decir, una reducción de US$ 11.179 millones, indicó un informe de la consultora.

“Durante las primeras semanas cayeron a razón de US$ 398 millones por día, pero con la ‘estabilidad’ producida por la reimposición del cepo la salida parece estar mermando su intensidad. En la última semana, las colocaciones privadas en dólares cayeron a US$ 51 millones por día”, señaló LCG.

Los depósitos en pesos del sector privado crecieron 0,2% mensual en septiembre. Si se mide en términos reales, “la caída mensual fue de 5,9% contra una baja de 0,7% promedio en el primer semestre de 2019”. La consultora alertó que “se trata de la mayor caída real en lo que va del año”.

Los préstamos en dólares registraron en septiembre una caída récord, alcanzando una baja del 13% respecto del mes anterior, y una reducción de 15,7% en la comparación interanual, “debido a las nuevas restricciones de acceso al mercado cambiario que han contribuido a que la baja en estas operaciones se profundice”, precisó un análisis de First Capital Group.

El 80,6% del total de la deuda en moneda extranjera sigue siendo la línea de comerciales, ya que la financiación en dólares está sujeta a empresas que puedan originar ingresos en divisas.

“La dificultad de los exportadores de acceder a créditos en divisas motivada en el alza del riesgo país y la iliquidez del mercado ha resultado en la caída de estos saldos y en un incremento de los préstamos comerciales en moneda nacional”, explicó Guillermo Barbero, socio de First.

Las operaciones en dólares con tarjetas de crédito registraron en septiembre una disminución de 13,3% respecto de agosto, “debido a que la demanda de viajes al exterior y las compras en el extranjero se limitan por el tipo de cambio”.

Según el análisis de LCG, “si bien los controles en el mercado cambiario han mostrado efectos positivos para moderar la volatilidad cambiaria y el ritmo de salidas de depósitos se apaciguó, no descartamos otro escenario disruptivo en lo que queda del año”. Del lado del crédito “difícilmente pueda esperarse una reactivación”, y proyecta que el año cerrará con un stock de préstamos en torno a 7,6% del PBI, el menor nivel de los últimos 15 años.