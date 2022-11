Cerruti tuvo que pedir perdón por su polémica frase

Gabriela Cerruti, la vocera presidencial, tuvo que pedir disculpas ayer por su polémica frase sobre el monumento a los muertos por coronavirus ante las reacciones de los familiares de las víctimas de la enfermedad y del arco opositor. “Cometí un error al querer señalar el uso político del dolor y la muerte que hicieron y siguen haciendo algunos sectores”, expresó mediante redes sociales.

La funcionaria trató de quitarle relevancia al monolito que recuerda a los fallecidos por la pandemia en una recorrida que realizó por la Casa Rosada esta semana junto con la ministra de Igualdad de España, Irene Montero. Tal como consta en un video, la ex diputada señaló la obra y sostuvo que fue realizada por “la derecha”.

“Después del covid, la derecha ha puesto sus piedras recordando a los muertos”, dijo Cerutti ante la atenta mirada de la española. La oración, con velocidad, rebotó con fuerza entre los dirigentes de la oposición, que renovaron críticas hacia la gestión de Alberto Fernández. “No podés bastardearlo así, diciendo que es de la derecha. Es un disparate”, lamentó el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta en LN +.

“Esto me hace sentir una mezcla de indignación, vergüenza ajena, tristeza y furia que es nueva para mí. Cuando superemos esto y miremos para atrás, estos nueve segundos por sí solos alcanzarán para resumir los peores cuatro años de gestión que hayamos visto nunca”, comentó el ex legislador y ex ministro Esteban Bullrich en Twitter.

Y se sumaron Florencia Arietto, Ricardo López Murphy y el ex intendente de Morón, Ramiro Tagliaferro con el correr de las horas. “Las piedras no representan a ‘la derecha’. Representan a los argentinos que murieron esperando las vacunas que tu Gobierno regalaba a militantes, amigos y amantes”, dijo el diputado de Republicanos Unidos.

“Las piedras no son de la derecha. Son de todos los argentinos que perdieron un ser querido mientras ustedes festejaban en Olivos y vacunaban a sus amigos”, observó María Eugenia Vidal, también en la red social de microblogging.

Los allegados a los muertos también se sumaron a las cuestionamientos de la portavoz presidencial y reclamaron, por redes sociales, que deje de formar parte del Gobierno, por su “poca memoria” y “falta de respeto”. Incluso, al igual que la ex gobernadora bonaerense, recordaron que en medio de la pandemia el Jefe de Estado festejó el cumpleaños de su mujer Fabiola Yañez en la Quinta de Olivos y hasta existieron menciones al denominado “vacunatorio vip”.

La situación llevó a Cerruti a aclarar su postura con respecto al homenaje que se levantó durante la pandemia y a partir de movilizaciones que se denominaron como “la marcha de las piedras”. Las manifestaciones, que se inauguraron el 21 de agosto de 2021, se realizaron frente a la Casa Rosada y la residencia de Olivos, con la participación de cientos de personas dejaron una piedra con el nombre de la persona fallecida o una frase alusiva a la situación del coronavirus.

“Lamento profundamente si algún familiar de víctimas del covid que ha homenajeado a sus seres queridos dejando simbólicamente piedras, se sintió ofendido por mis palabras. Les pido sinceras disculpas y reitero mi respeto y acompañamiento al dolor y al duelo”, posteó la funcionaria en su cuenta personal de Twitter. Y agregó: “Cometí un error al querer señalar el uso político del dolor y la muerte que hicieron y siguen haciendo algunos sectores”.