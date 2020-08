Milani denunció que un directivo de Clarín le ofreció "acabar con sus problemas judiciales"

El ex jefe del Ejército César Milani aseguró este lunes por la mañana que un directivo del Grupo Clarín le ofreció acabar con sus problemas "políticos, mediáticos y judiciales" a cambio de su "colaboración".

"Jorge Rendo, directivo del Grupo Clarín, me dijo que si yo colaboraba con ellos se me iban a acabar los problemas políticos, mediáticos y judiciales. Me mencionó a Jaime Stuiso como colaborador de ellos", sostuvo Milani, en diálogo con radio La 990.

Milani se definió como una víctima del lawfare, palabra que definió como "una asociación ilícita entre sectores políticos, mediáticos y judiciales con el objetivo de armar causas contra opositores".

César Milani acusó a Clarín y La Nación: "Me invitaron a colaborar para que se me terminaran los problemas judiciales"

En ese sentido, consideró que "para ello lograron primero una condena social" y luego "la encarcelación con ayuda de dirigentes de todo tipo".

"Desde el gobierno desplegaron este lawfare con todo su poder y además utilizaron a instituciones como la AFI y la UIF", aseguró; en tanto que adeguró que también desplegaron una mesa judicial con contactos estrechos con la Corte Suprema y la Cámara Federal".

"Nunca antes de ser jefe del ejército tuve ninguna denuncia en ningún lado. Entre Clarín y La Nación me dieron 40 tapas", concluyó.

Milani ya había acusado a dicho medio periodístico por el mismo motivo, aunque ahora mencionó puntualmente el nombre del directivo que, según su versión, le ofreció solucionar sus problemas. Por "problemas judiciales" Milani se refiere a la causa por la desaparición del conscripto riojano Alberto Ledo, ocurrida en 1976, en plena dictadura militar en la que fue acusado de ser partícipe. Pese al pedido de seis años de prisión, la Justicia tucumana lo absolvió a fines de noviembre del año pasado. Esa resolución judicial se sumó a la que tuvo en agosto de 2019, en el marco de la causa Olivera, como se conocía al otro caso de delitos de lesa humanidad en el que fue juzgado.

J.D. / CP