El Citibank invitó a Alberto F. a New York para que lleve un mensaje a los mercados

Si bien aún no hay nada dicho en materia electoral y que aún faltan dos meses para las elecciones presidenciales de octubre, es un sendero complejo el que debe enfrentar Mauricio Macri para revertir la tendencia a favor de Alberto Fernández que se vio en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias. A raíz de ello, cada vez hay más pedidos desde los mercados para que el candidato peronista haga un gesto de cordialidad. Y uno de ellos llegó hoy desde New York.

El director de Relaciones Gubernamentales para América Latina del banco Citi, Shawn Sullivan, le envió una carta a Fernández en la cual expresa: "Nos gustaría que usted considere, lo antes posible en su agenda, dar un mensaje personal y presencial a los mercados globales en la Ciudad de New York".

Incluso, Sullivan se ofrece como anfitrión para el mensaje: "Queremos hacerle saber que puede contar, en forma inmediata, con nuestros buenos oficios y el respaldo de nuestros 200 años de historia como banco global, con el fin de organizarle reuniones, diálogos y una presentación personal y dedicada con nuestros principales ejecutivos globales y regionales e inversores de la comunidad global en nuestra casa matriz".

El ejecutivo, que escribe "en representación del Banco Citi, casa matriz en New York", agrega luego: "Mucho valoraremos la oportunidad de reunirnos con usted para conversar sobre las prioridades que compartimos. Como es de su conocimiento, hemos tenido diálogos de alto nivel profesional y muy positivos con su equipo. En particular, y altamente satisfechos, con una delegación liderada por el intendente de la Ciudad de Merlo, Gustavo Menéndez, que visitó New York junto a muy importantes dirigentes argentinos".

La carta, cuya autenticidad fue confirmada a PERFIL por el equipo de Alberto Fernández, comienza con una felicitación por la victoria en las PASO del 11 de agosto. Este portal se comunicó con la filial argentina del Citi pero desde allí confirmaron que no tomaron participación en el comunicado, que llegó directamente desde la casa central de la entidad financiera.

