Claves de la agenda laboral para un próximo gobierno

Miguel Alfonso Terlizzi

En un momento en que las demandas del mercado laboral cambian, faltan personas capacitadas para cubrir determinados puestos en las organizaciones y se requieren nuevas habilidades impulsadas por el impacto de las nuevas tecnologías, ¿cómo prepararnos para no quedar desactualizados?

En los últimos tres años se aceleraron los procesos de transformación digital en las empresas, afectando los modelos de negocios y colocando en situación de crisis algunas industrias, sobre todo las de retail, bancos, financieras y de servicios en general que, sumado a la situación recesiva que sufre nuestra economía, han ido quedando muy mal paradas en comparación con la competencia que sí supo adecuarse y hoy lidera el cambio. Aquí, no podemos dejar de mencionar las apariciones de empresas como Uber, Glovo, las tan de moda Fintech, la ramificación increíble de Mercado Libre o la llegada de jugadores gigantes como Amazon, que generan y exigen transformación de forma acelerada.

En este contexto, comienzan a verse varios fenómenos interesantes. Por un lado, la pérdida de empleos, el aumento de gente desesperada y, en muchos casos, desesperanzada. Por otro, la falta de gente para cubrir nuevos puestos, pero también los tradicionales con el conocimiento que demandan las nuevas tecnologías. En cuarenta años de experiencia, no recuerdo un desequilibrio tan grande entre la demanda y la oferta del mercado laboral.

Es clave, y aquí sin limitación etaria, pero sin dudas son los más jóvenes en búsqueda de sus primeros empleos los que deben estar más atentos y capacitarse en estas nuevas tecnologías. Desde el punto de vista del aprendizaje, no es necesario desarrollar una carrera de grado. La curva de aprendizaje es muy rápida incluso a partir de los conocimientos básicos. El autoaprendizaje a través de tutoriales online y prácticas colaborativas a través de la web y redes lo hace accesible mucho más de lo que la gente sin conocimiento de sistemas cree. A su vez, las condiciones de atracción, contratación, salarios y prácticas de work life balance, entre ellas el teletrabajo incluso para empresas del exterior, son increíbles.

Hay una gran demanda insatisfecha en posiciones de programación web full stack, marketing digital, programación mobile android, diseño UX, data analytics, data science y todo lo relacionado a la inteligencia artificial o machine learning. Todo comienza con aprender lenguajes Python, Java, HTML, CSS, JavaScript o PHP.

Para algunas de estas formaciones, el razonamiento lógico y de estadísticas es una condición casi excluyente. Terminología que asusta para quienes desconozcan de sistemas, pero es mucho más fácil de aprender de lo que se imaginan. Obviamente, no es para todas las personas, el esfuerzo y el tiempo deben ser los necesarios, y verlo no solo como un medio para conseguir trabajo, sino para aplicarlo a sus profesiones y ¿por qué no? como una vocación. La transformación digital nos atraviesa transversal y verticalmente a todos y cambia la forma de trabajar. Si nos preparamos para ello, no habrá nada de qué preocuparse. Solo ocuparse.

*Presidente de HuCap y Socio fundador de Workia.