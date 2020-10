Con críticas opositoras y feministas, avanza el candidato para la CNE

El Senado arrancó ayer con el proceso formal para debatir la designación del juez de Tucumán Daniel Bejas como miembro de la Cámara Nacional Electoral, decisión que generó polémica y fue rechazada por dirigentes de la oposición y grupos feministas. La Cámara alta le dio ingreso formal a una treintena de pliegos que mandó el Poder Ejecutivo y ahora deberán pasar por el proceso de audiencias ante la Comisión de Acuerdos.

La figura de Bejas se destaca en esa lista ya que genera rechazo por haber sido apoderado del PJ en Tucumán antes de asumir como juez federal, en donde incluso la oposición lo acusa de haber favorecido con sus fallos al actual gobernador, Juan Manzur.

En los últimos tiempos, además, cobró notoriedad cuando tuvo a su cargo una de las causas en la que se acusaba al ex jefe del Ejército César Milani por delitos de lesa humanidad. La familia del soldado Ledo le apuntaba por no citar a indagatoria al militar. Finalmente se excusó y el caso tuvo más impulso, pero luego Milani fue absuelto.

La vacante en ese tribunal clave se abrió en 2016, cuando falleció Rodolfo Munné. Durante el macrismo, no hubo acuerdo en las filas del propio gobierno ni en el diálogo con el peronismo para designar a su sucesor. Primera en el concurso había quedado Alejandra Lázzaro, que es una de las secretarias de la Cámara. Eso despertó el enojo de sectores del feminismo, que repudiaron la decisión de Alberto Fernández de no priorizar designar a una mujer en ese puesto, sobre todo habiendo demostrado al quedar primera en el concurso tener los méritos suficientes para el cargo (ver aparte).

Pero las críticas también llegaron desde la oposición, sobre todo del radicalismo, que impulsaba la nominación de Lázzaro. “Necesitamos un Estado comprometido con la igualdad de género, sustantiva y de resultados. La decisión que deja afuera a quien se encontraba en primer lugar en orden de mérito es un grave error que quita la posibilidad de que por primera vez en la historia una mujer sea parte de la CNE y además que más mujeres integren espacios relevantes en la toma de decisiones”, expresó el partido a través de un comunicado. “El compromiso con una sociedad más justa no puede ni debe ser declarativo, es momento de demostrar con hechos concretos”, concluyó.

Sectores de la oposición, de todas formas, también se criticaban internamente por no haber logrado designar al reemplazante en esa vacante luego del fallecimiento de Munné. Es que desde mayo de 2018 que el Consejo de la Magistratura había elevado al Poder Ejecutivo la terna de candidatos, que integraban Bejas, Lázzaro y Hernán Gonçalves Figueiredo, que también es secretario de la CNE. Los diferentes partidos de Cambiemos no se ponían de acuerdo entre Lázzaro y Figueiredo, y ese fue uno de los motivos por lo que Mauricio Macri no llegó a nominar a su candidato. El otro inconveniente era que necesitaba alcanzar acuerdos en el Senado para conseguir la aprobación de cualquier pliego, y el preferido del peronismo era Bejas.

De aprobarse su pliego, el juez tucumano acompañará a Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera en la Cámara Electoral.

“Mostrar con hechos concretos”

Dirigentes mujeres de la Unión Cívica Radical y otros partidos opositores le enviaron ayer una carta al presidente, Alberto Fernández, en la que le expresan su “sorpresa por la noticia difundida en los medios de comunicación sobre la elección del segundo postulante en orden de mérito por concurso en el Consejo de la Magistratura, Raúl Daniel Bejas, para integrar la Cámara Nacional Electoral”. Allí, destacan la figura de Alejandra Lázzaro, por haber finalizado primera en el concurso.

“Desde su creación, la CNE solo fue integrada por varones. Y esperábamos que esta rígida estructura patriarcal se revirtiera al reconocer que su nombramiento implica un acto de justicia”, expresaron en la misiva, que fue liderada por María Luisa Storani y por más de 1.100 hombres y mujeres.

“Solicitamos que revea esta decisión nombrando a una mujer cuya capacidad y mérito ya ha sido demostrada. También porque sería la mejor manera de mostrar con hechos concretos todas las acciones y medidas que su gobierno viene alentando y sosteniendo para alcanzar un país más igualitario en temas de género”, concluyeron.