El Consejo Consultivo ultima detalles antes de su comienzo formal

Con un nuevo encuentro vía zoom, los once elegidos por el presidente Alberto Fernández para el Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público terminarán este sábado 15 de delinear los aspectos previos y operativos de cara al trabajo formal que comenzará este martes 18. El de este sábado será el tercer encuentro de los miembros del grupo, entre quienes están el defensor de Cristina Kichner, Carlos Beraldi, miembros de distintas cortes provinciales como Hilda Kogan y constitucionalistas como Andrés Gil Domínguez y Gustavo Ferreyra, junto al coordinador Fabián Musso.

Por lo pronto ya está decidido que los encuentros del Consejo, que tiene un plazo de 90 días para elevar sus consideraciones, serán los martes y sábados entre las 11 y las 13, de forma virtual. También está establecido que no trabajarán por comisiones sino que todos los miembros participarán de todos los temas y al final de cada jornada se elaborará un acta sobre lo tratado.

En la segunda reunión preliminar, realizada esta semana, se acordó también que se cursen unas 25 invitaciones a organizaciones, asociaciones, colegios y miembros de la academia, entre otros, para escuchar sus opioniones. Así como también a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del Ministerio Público Fiscal, del de la Defensa y del Consejo de la Magitratura, áreas sobre las cuales tiene que expedirse el Consejo. En el encuentro donde se decidió las invitaciones también se resolvió que mientras que las del primer grupo serán cursadas por Musso, las del segundo conjunto saldrán desde Presidencia de la Nación.

En la organización previa también se resolvió la distribución de temas y se acordó que el primer tema a tratar será el Ministerio Público Fiscal, en tanto que lo relativo a la Corte Suprema de la Nación quedará para el final y se le va a dedicar más tiempo, según pudo saber PERFIL. Sobre la convocatoria a miembros de la Corte, cerca de miembros del Consejo se recuerda un hecho ocurrido en 1958, durante la presidencia de Arturo Frondizi en la que se propuso ampliar la Corte a siete (entonces también tenía cinco miembros) y cuando el tema fue al Congreso se incluyó la opinión del máximo tribunal, en la que constaba que era factible de hacerse la ampliación de miembros.

En el Consejo, además de Beraldi, Kogan, Gil Domínguez y Ferreyra están el ex juez y ex ministro, Carlos Arslanián; Inés Weinberg de Roca, del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de Buenos Aires y ex candidata a la Procuración General de la Nación; Enrique Bacigalupo, exjuez del Tribunal Supremo español y procurador del Tesoro de Héctor Cámpora, uno de los hombres más reconocidos del Derecho argentino; la abogada Marisa Herrera, experta en temas de familia del país y los miembros de las Cortes de Tucumán, Tierra del Fuego y Mendoza: Claudia Sbdar, María del Carmen Battaini y Omar Palermo.