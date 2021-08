Controversia por "Argentina Programa": un plan con poca salida laboral

Alberto Fernández encabezó este lunes el lanzamiento de la segunda etapa de Argentina Programa para quienes ya están anotados y finalizaron el primer módulo “Sé Programar”.

Esta iniciativa se trata de un plan nacional de formación en programación, mediante el que se capacita a 60 mil jóvenes. Además, quienes comenzaron a cursar este ciclo denominado “Yo programo”, recibirán subsidios de $100 mil para comprar computadoras. Durante toda la capacitación cuentan con conexión gratuita a Internet.

Esta acción impulsada por el Gobierno Nacional, despertó opiniones a favor y en contra de referentes en el tema. Los puntos de discusión son tanto el plan de estudio en sí como la inserción laboral con ese nivel de formación.

Habrá descuentos para las empresas que contraten personas que participen en programas del Gobierno

Una formación muy básica

El programa está estructurado en dos etapas a lo largo de ocho meses. Una primera etapa que dura 2 meses y se cursa de manera asincrónica. En este periodo se les enseñan los fundamentos básicos para aprender a programar. Luego, sigue una segunda etapa cuya duración es de 6 meses y tiene una cursada con modalidad mixta. En esta fase –que comienza ahora– profundizan en conocimientos para programar web.

La Cámara Argentina de la Industria de Software (CESSI) es una de las impulsoras de este plan y participó en el armado de la formación. El presidente de la entidad, Sergio Candelo, manifestó a PERFIL que “es uno de los tantos cursos a disponibilidad que le permiten a cualquier persona interesada capacitarse para superarse”.

"Argentina Programa", un plan que da los conceptos básicos para que sus estudiantes entren a una empresa como aprendiz.

Por su parte, Juan Manuel Padilla, Secretario de la Actividad de la Asociación Gremial de Computación (AGC), señaló que no es un plan de estudio que atienda a las necesidades de los trabajadores del rubro. “Lo que anuncian como un mundo fantástico no es así. Tenemos personas que ingresan ganando $30 mil o que el primer tiempo no ganan nada a cambio de la experiencia”, dijo a PERFIL.

Programadores independientes consultados, coincidieron en que es una profesión con gran salida laboral; pero que se necesitan ciertos conocimientos de base como matemática y pensamiento lógico que si no se trabajaron desde la escuela o se tiene una buena formación de base, es muy difícil lograrlo en poco tiempo. Es decir, en un plan de 8 meses.

Cómo inscribirse en el programa de empleos en Pymes que lanzó el gobierno para jóvenes

“Cómo pensar un algoritmo, cómo desarrollar un código, cómo entender el lenguaje de la máquina es fundamental que se enseñe. La programación lleva su tiempo. No van a empezar como un profesional que tiene una carrera realizada, pero para empezar de abajo es una buena idea”, expresó a PERFIL el analista en sistemas e ingeniero de datos, Alexis Neira.

En esta línea, desde CESSI afirmaron que no es un curso que resuelve el problema de escasez de desarrolladores senior que hay en la actualidad. Candelo explicó que los egresados de Argentina Programa podrán entrar a trabajar como trainee o aprendiz en una empresa, y después de un tiempo de experiencia y aprendizaje, podrían empezar carrera como junior en programación.

Quienes egresen de "Argentina Programa" deben continuar estudiando para aplicar al puesto de programador junior.

“Todo el tiempo aprenden. De golpe en 6 meses o 1 año de estudio pueden ofrecerse part time a una empresa para que lo conozcan. Si al trabajador le gusta, puede empezar a hacer una carrera. En lugar de criticar si sirve o no sirve, habría que ver que gracias a que el presidente hizo de esta profesión una política nacional, vamos a ir formando el recurso humano que nos falta”, agregó el presidente de la cámara.

"Argentina Programa": ¿cómo acceder al plan del Gobierno de capacitación para jóvenes?

Poca salida laboral para “aprendices”

Las opiniones son diversas. En cuanto a perfiles y puestos laborales de este tipo, el medio consultó a la compañía de recursos humanos Adecco. La respuesta fue clave: “el sector IT presenta un faltante histórico de perfiles con conocimientos y experiencia”.

“Las empresas necesitan personal que esté listo para tomar tareas en la inmediatez. Lamentablemente, en este contexto, algunas no tienen mucho tiempo de capacitar a los recursos por lo que los conocimientos y experiencias previas son y serán muy requeridos”, explicó a PERFIL Yeryé Bermúdez, Gerente División Technology de Adecco Argentina.

Adecco señala que en el mercado laboral actual se necesita cubrir puestos de programadores con gran experiencia.

Para quienes deseen arrancar en un puesto junior se requiere una mínima experiencia y hacen hincapié en competencias como el “manejo de idiomas, relaciones de larga data (no un job hopper), autogestión, capacidad de aprendizaje autónomo, proactividad, pensamiento lateral, capacidad para trabajar en equipo, capacidad para resolver conflictos y tomar decisiones”.

El grueso de la salida laboral es para proyectos de tecnología de empresas del exterior con salarios dolarizados, trabajo remoto y proyectos que presentan un reto constante para el mercado argentino. “Muchas empresas del rubro IT se manejan por proyectos, en los que desde el primer momento el profesional sabe que tienen un inicio y un fin. Otras en cambio tienen demanda constante; por lo que se inicia un proyecto y ni bien finaliza comienzan otro. En algunos casos, incluso, los profesionales se encuentran trabajando en varios proyectos en forma simultánea”, detalló Bermúdez.

Por cómo se plantea el mercado laboral y sus exigencias, "Argentina Programa” queda como un plan con poca salida laboral.

BF/RI