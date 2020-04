Duran Barba y el coronavirus: "El éxito de las medidas en Argentina ha sido descomunal"

El consultor político Jaime Duran Barba destacó las medidas tomadas por el presidente Alberto Fernández para contener la pandemia del coronavirus en Argentina. "El éxito de las medidas en Argentina ha sido descomunal", remarcó aunque advirtió que está "asustado" por el ablandamiento de la cuarentena.

Quien fue uno de los principales asesores del ex presidente Mauricio Macri durante su gestión, valoró las medidas de quien le ganó las últimas elecciones: "El éxito de las medidas en Argentina ha sido descomunal, uno de los países que mejor controló la situación porque lo hizo temprano. Los demás se han demorado. La irresponsabilidad de Bolsonaro puede llevar a un millón de muertos en Brasil".

Por otro lado, en diálogo con TN, advirtió sobre las consecuencias económicas pero al mismo tiempo también puso reparos por las flexibilizaciones en el aislamiento: "La economía no puede estar parada definitivamente. No hay una disyuntiva entre economía y salud, pero sí hay contradicciones. Estoy asustado con el ablandamiento que hay en Argentina de las medidas de contención".

Consecuencias impredecibles

En cuanto a la baja cantidad de testeos que se realizaron en Argentina, el consultor político señaló que "ningún país tiene el suficiente número de testeos. Pero hay una cifra que es innegable, como los muertos. Sabemos cuántos muertos ha habido en cada lado. En Argentina aún no se llegó a 100. Solo Islandia hizo test a todo el mundo, pero es un país chico y rico".

En otro aspecto, aseguró que "es la primera guerra mundial que en realidad ha existido", ya que "las otras guerras mundiales involucraron algunos países, en este lío estamos metidos todos, desde los más alejados a los más grandes". "En la crisis económica no están afectadas solo las grandes empresas, estamos todos, el que vende panchos en la esquina el que limpia carros. Todos estamos en este lío descomunal. La mitad de la población mundial está encerrado, eso no pasó jamás. Las consecuencias van a ser descomunales", sentenció.

Además, apuntó contra los totalitarismos, en especial contra los mandatarios de China, Estados Unidos, México y Brasil: "Políticamente los totalitarismos son siempre malos. Si en China hubiese habido libertad de prensa y opinión, el virus ya fue descubierto en noviembre, habría trascendido y habrían detenido la cosa en China y en el mundo. Pero apresaron al médico que después murió que fue el primero en denunciarlo, desaparecieron a la médica. La libertad de prensa es una condición de vida para la gente. Si no hubiese habido totalitarismo en China, no habríamos tenido este lío".

"Debemos llegar a un mundo con gente más sensata, en general los líderes mesiánicos, sea Trump, López Obrador o Bolsonaro se creen dueños de la verdad. Con una estampida le dicen parate virus y el virus se asusta y para. Son tonterías. La ciencia existe", expresó.

Asimismo, advirtió por el poder otorgado a distintos mandatarios en medio de la emergencia: "El problema cuando se toman poderes o se atropellan derechos por una emergencia, es que esos atropellos después permanecen. Luego de las Torres Gemelas, se aprobaron una serie de leyes para acabar con la privacidad. Intervinieron los mails, para luchar contra el terrorismo por un tiempo, pero se quedó".

El éxito de Alberto Fernández

Por otro lado, habló sobre la enfermedad: "El grave problema de esta crisis es que no se sabe en qué y cuándo va a terminar. Los 19 casos de reinfección en Corea del Sur son dramáticos, no quedan inmunes. Aparentemente, el virus tiene mutaciones que hacen que cambie. El virus que está azotando España no es el mismo que en China, son parientes, pero es una mutación". Duran Barba también aseguró que está aislado ya que tiene marca pasos, diabetes e hipertensión. "Estoy escondido abajo de la cama para que el bicho no me agarre", bromeó.

"No se confían en que el calor no deja crecer el virus, en Guayaquil lo demostró. Nadie entiende qué pasó. Los muertos se cuentan por cientos. Normalmente se enterraban 24 personas por día y en el último mes se están enterrando 200. Una barbaridad", contó sobre la situación en Ecuador.

"La gente tiene muchísimo miedo, está dispuesta a soportar cualquier cuarentena antes que morirste. Sobre todo porque todos tienen algún familiar o conocido mayor de 60 años", concluyó el consultor político.

