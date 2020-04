Jaime Duran Barba analizó este jueves 9 de abril el escenario político global y regional en medio de la pandemia de coronavirus que azota al mundo, y aseguró que el presidente argentino, Alberto Fernández, es "el único mandatario en América que está saliendo indemne y que, en vez de caerse, ha subido".

"Cuando la gente está muy angustiada con un tema, se enoja mucho con que la gente empiece a hacer política. Lo que comunicó Fernandez, y lo hizo muy bien, es que dejó de lado la política y apareció con (Horacio Rodríguez) Larreta y (Axel) Kicillof, trabajando juntos, en equipo. Esto es lo que la gente demanda en momentos de crisis, que los políticos se unan", expresó el consultor durante una entrevista con el programa La trama del poder, de LN+.

Sobre su vínculo con Cambiemos tras la derrota electoral del año pasado, el exasesor de Mauricio Macri contó que no tiene "ninguna relación actual con ningún político argentino", y reveló: "No he hablado con Mauricio, con María Eugenia sí hablo con frecuencia pero si aparecen ayudando en algo a la gente, bien; si aparecen para hacer política, les va a hacer daño porque la gente no quiere eso".

Por otro lado, el analista político y columnista del Diario PERFIL aseguró que lo que se vive a partir del coronavirus "es una crisis global". En ese sentido, consideró que es una decisión "equivocada" juzgar que "hay que solucionar primero la salud, después la economía, después la política". También criticó la reacción de muchos líderes mundiales ante la pandemia: "Me da mucha pena que Boris Johnson haya terminado incluso con cuidados intensivos después de reírse de la enfermedad, y lo mismo pasa con Trump y Bolsonaro", aseveró.

Duran Barba se refirió además a Cristina Kirchner, a quien calificó en enero como "la mujer más brillante de la historia argentina", una declaración que generó revuelo. "Una cosa es que yo la considere una mujer extraordinariamente inteligente y otra es que esté de acuerdo con sus ideas, no tiene nada que ver lo uno con lo otro", sostuvo, y agregó que la vicepresidenta "no tiene una concepción democrática de la política". Por último, el politólogo justificó el silencio de CFK en medio de la pandemia al decir que "no está garantizado que a Fernández le vaya bien con este lío".

No es la primera vez en la semana que el consultor ecuatoriano se refiere en buenos términos al desempeño del Gobierno en relación a la pandemia. Entrevistado en radio con vos afirmó que ve "sorprendentemente bien" la gestión del presidente Alberto Fernández y la calificó como "un ejemplo" en la región, al tiempo que sugirió a la oposición "pensar en el país".

Aislado en la ciudad de Quito, Duran Barba aseguró que la Argentina "es el país más exitoso de América Latina frente al virus, es un ejemplo". Y sobre este punto, detalló: "Yo creo que en este momento de la historia hay que pararse como argentinos, más que como oposición. Fernández ha tenido una actitud sana de convocar a la gente".

"Honestamente no esperaba que trabaje tan bien. Saltar las grietas y trabajar conjuntamente con (Axel) Kicillof, (Horacio) Rodríguez Larreta, eso es lo que hay que hacer ahorita. Estalló una bomba de tal magnitud en el mundo que, o asimilamos que tenemos que pensar de otra manera, o si seguimos peleando por cositas vamos a tener más muertos".

Al evaluar la gestión de Fernández, Duran Barba la contrastó con la de su par brasileño, Jair Bolsonaro, al que acusó de ser "muy irresponsable" y añadió: "No se puede jugar con la vida de la gente. Es una estupidez". Consultado sobre el rol de la oposición y su paso por la gestión de Macri, el consultor ecuatoriano tomó distancia y señaló: "No sé lo que hace Juntos por el Cambio, pero mi sugerencia sería: pensemos en el país".

AB/FF