Duran Barba contó detalles de su relación con Macri y negó haber dicho que "ya fue"

Jaime Duran Barba, el principal asesor político de Mauricio Macri, y consultor de reconocida trayectoria mundial, habló en su columna semanal de diario PERFIL sobre su vínculo con el exmandatario, destacó su gestión y la de su equipo y negó haber dicho que “Macri fue” en la entrevista que dio al sitio Letra P, que desató la polémica en Juntos por el Cambio.

“Solo alguien muy torpe podría pronunciar la frase que me atribuyeron hace pocos días de que “Macri fue”. El ex mandatario ocupa en el país y en el mundo un lugar importante, y ya decidirá cómo quiere participar en el proceso de cambio”, dijo en esta oportunidad.

En el artículo, titulado Mauricio Macri y su nuevo liderazgo y publicado el domingo 9 de febrero, Duran Barba reivindicó los cuatro años de la presidencia del ahora designado presidente de la Fundación FIFA.

“Su liderazgo ha sido distinto al de los antiguos políticos, que fueron en su mayoría abogados o militares que predicaban ideologías. La actitud de Macri irritó a ciertos miembros del círculo rojo que vivían en el viejo paradigma, como ocurre en otros países donde está vigente lo que los autores llaman el “old power”: políticos que se dedican a insultar y hablar de sí mismos, provocando un rechazo que se expresa en las elecciones, desde Túnez hasta Austria o México”, escribió el consultor.

Mauricio Macri y su nuevo liderazgo

Sobre el vínculo entre ambos, contó: “He permanecido en el entorno de Mauricio Macri durante 15 años, constatando que hacía una política distinta. No entregó obras o repartió subsidios para que sus beneficiarios hicieran piquetes en su respaldo, porque tampoco creía que servían para nada”. Asimismo, aseguró que “en la Ciudad y en el país escogió como funcionarios a quienes le parecieron mejores para cumplir con su tarea”.

Entre las medidas positivas de su gestión, habló de que “su batalla en contra del narcotráfico y la delincuencia fue exitosa. Bajó el déficit de las empresas públicas, se llenaron muchas vacantes por concurso. Instauró una relación respetuosa con las provincias, a las que entregó sus recursos sin chantajes políticos. Todos saben que tengo un enorme aprecio y respeto por Mauricio Macri, pero pretendo ser objetivo. Esperemos tres meses y comparemos la cantidad de droga incautada en ese período con la que se capturó en los tres últimos meses del gobierno anterior”, advirtió el ecuatoriano.

El exasesor de Mauricio Macri opinó que había un “absurdo mito de que Macri no tenía liderazgo”. “Nadie sin personalidad puede ganar las elecciones tantas veces, fundar una corriente política que dura tres lustros e impactar tanto en el mundo. Es un líder moderno que armó un equipo de gente preparada”.

Respecto de su equipo de trabajo, destacó que “eran seres humanos buenos que no se movían por venganzas, resentimientos. Nunca fui convocado a una reunión para armar causas en contra de nadie, ni para perseguir a otros”. Además, señaló que no se enriquecieron en su paso por la administración pública. “Los dirigentes con los que más traté viven como cuando los conocí. (...) En otros países, algunos que llegaron al poder muy pobres tienen ahora jets privados. No pasa eso con ninguno de ellos”, aseguró.

Para Duran Barba, "Cristina K es la mujer más brillante de la historia argentina"

Sobre el futuro de Macri como presidente de la Fundación FIFA, Duran Barba consideró que en América Latina “es frecuente que los ex presidentes terminen de candidatos a cualquier cargo municipal y no sepan hacer otra cosa que hablar de la política tradicional”. “Este no es el caso de Mauricio Macri: en ningún periódico importante del mundo leí un editorial felicitando su derrota”, dijo. Y agregó: “Algunos creen que los ex mandatarios no deben salir del país y deben encerrarse a masticar resentimientos y envidias para armar una oposición. No es el caso de Macri”.

Sin embargo, su gurú político aclaró que “eso no significa que se haya ido de la política o de Argentina”. “Solo alguien muy torpe podría pronunciar la frase que me atribuyeron hace pocos días de que “Macri fue”. Ocupa en el país y en el mundo un lugar importante, y ya decidirá cómo quiere participar en el proceso de cambio”, adelantó.

