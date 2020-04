Episodio III: Alberto Fernández pule detalles de la cuarentena post 12 de abril

El presidente Alberto Fernández encabezó este jueves 9 de abril en la residencia de Olivos una serie de reuniones con ministros y otros funcionarios, en la que se avanzó en los detalles que tendrá el "aislamiento social preventivo" luego del domingo 12 de abril, cuando vence la prórraga establecida a la etapa inicial. Está definido que "la cuarentena seguirá", tal como ya remarcaron todos los voceros oficiales y el propio Mandatario, lo que falta explicitar es si irá hasta el jueves 23 de abril, como se conjeturó esta semana, o si se extenderá la tercera etapa de restricciones todavía más allá de esa fecha, llevándola a los primeros días de mayo.

En las reuniones de este jueves se analizaron los números de los resultados sanitarios que dejaron las etapas de cuarentena en trámite, luego del anuncio del 20 de marzo, que fue hasta fines de ese mes, y la segunda etapa que llegará hasta el ya cercano 12 de abril.

Se espera que el Presidente termine de definir este viernes los alcances del alcance del próximo aislamiento, que se anunciará durante el fin de semana.

Este jueves el primero en reunirse con Fernández fue el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, con quien el mandatario comenzó a "definir la extensión" del aislamiento social obligatorio dispuesto por la pandemia de coronavirus. El Presidente y el jefe de Gabinete analizaron "informes técnicos" del Ministerio de Salud y otras carteras sobre los resultados de la cuarentena.

Luego, pasadas las 15 llegó a Olivos el ministro de Economía, Martín Guzmán, que también se entrevistó a solas con el Presidente, en lo que fue la previa a la reunión cumbre de la jornada, en la que participó buena parte del Gabinete.

Mientras transcurría la reunión, González García publicó una fotografía del encuentro con el Presidente en su cuenta de la red social Twitter, y dijo estar "analizando los resultados del aislamiento social preventivo y obligatorio".



Reunidos con el Presidente @alferdez, junto al jefe de gabinete @SantiCafiero y parte del gabinete nacional, analizando los resultados del aislamiento social preventivo y obligatorio. Evaluando las mejores alternativas para la sociedad, con el objetivo de combatir el COVID-19. pic.twitter.com/Ef6xVCp98z — Gines González García (@ginesggarcia) April 9, 2020

El encuentro interministerial, que se prolongó por más de cuatro horas, contó con la participación de Cafiero, y los ministros Gines González García (Salud), Martín Guzmán (Economía), Matías Kulfas (Desarrollo Productivo) y Eduardo "Wado" de Pedro (Interior). También estuvo en Olivos la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, encargada de redactar el nuevo decreto que volverá a extender el aislamiento obligatorio.

En su agenda de Olivos, el Mandatario recibió también este jueves a un grupo de personas que realizan diversas actividades durante el aislamiento por el coronavirus, a los que aplaudió agradeciéndoles "lo importante que es su trabajo", y elogiando "el compromiso de quienes silenciosamente salen todos los días a la calle" para que el resto pueda quedarse en sus casas.



"Quiero destacar y agradecer el compromiso de quienes silenciosamente salen todos los días a la calle para que nosotros podamos quedarnos en casa", dijo el Presidente en su cuenta de Twitter, donde anexó un video con imágenes de la reunión en la Residencia de Olivos y de sus visitantes y otras personas trabajando.

Quiero destacar y agradecer el compromiso de quienes silenciosamente salen todos los días a la calle para que nosotros podamos quedarnos en casa. Gracias a @OkSucesos por haber contado sus historias. pic.twitter.com/fmJcmZogYy — Alberto Fernández (@alferdez) April 10, 2020





"Tuve la oportunidad de charlar con algunos de ellos en Olivos y de decirles lo importante que es su trabajo. No solo para esta etapa, también para que volvamos a levantarnos otra vez. Gracias, de corazón, a todos y a todas", sostuvo Fernández.



En la reunión en la residencia presidencial estuvieron un encargado de edificios, una médica, una empleada bancaria, un verdulero y un trabajador de un laboratorio.





En ese encuentro Fernández les dijo que "esta no es una pelea de un presidente ni de un gobierno, es la pelea de todos nosotros; gracias de todo corazón por lo que hacen y en ustedes personifico a miles de argentinos que hacen patria como ustedes, quedándose en sus casas el que debe quedarse y saliendo el que debe salir".



"Lo que más valor tiene es que hicimos lo que debíamos hacer; juntos nos unimos en una situación tan trágica como la que nos toca vivir, y es buena oportunidad para que pensemos, reflexionemos y nos demos cuenta que el día después, cuando esto haya pasado, podamos hacer algo mejor", enfatizó.



El primer mandatario les dijo además que "quiero darles las gracias, no saben cuántos argentinos y argentinas hay como ustedes peleándola silenciosamente; eso es lo que hace falta en este país, eso que hace que tantas veces nos caemos y tantas veces nos levantamos, como la canción 'La cigarra' de María Elena Walsh.



"Así vamos a levantarnos una vez más, fundamentalmente porque hay argentinos como ustedes. Gracias y no aflojen", concluyó el Presidente, aplaudiendo a sus invitados.

