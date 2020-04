Las 10 definiciones de Alberto Fernández sobre cómo sigue la cuarentena

Industrias. El Presidente admitió que "en muchos industriales hay preocupación por abrir las fábricas y hay cierta ansiedad que comprendo", pero pidió que "escuchen a los expertos para que se den cuenta de lo que pasa y cuáles son los riesgos". Insistió además con que lo que más le preocupa hoy "es la salud, pero vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para preservar a las empresas, que son las que dan trabajo a los argentinos" y garantizó que realizará "todo lo posible para que las empresas no cierren".

Colectivos y barbijos. El mandatario solicitó que no haya más de seis personas en las paradas de colectivos y recomendó a la población usar " barbijos caseros " en las calles: "Necesito que la gente no circule" .

Clases. En referencia al comienzo de clases, el jefe de Estado estimó que "no es un problema extender el calendario escolar seis meses más, si con ello se evita que un chico se enferme".

Economía. "Vamos a seguir por este camino, y tampoco voy a aceptar que me corran con la economía. Voy a estar tranquilo sabiendo que pudimos salvar todas las vidas que pude. A mí no me confunde nadie. Para recuperar la economía hay tiempo", fundamentó.