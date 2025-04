El periodista de política, Claudio Mardones, se refirió en Longobardi, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9) a la interpelación del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en el Congreso y el rol que podría tener el empresario Hayden Davis en la investigación si se convierte en arrepentido del FBI. "Es cuestión de tiempo"; aseguró.

Recordemos lo que fue esa comparecencia de Domingo Cavallo en Agosto de 1995. Un Domingo Cavallo que había pateado el tablero muy fuerte antes, precisamente para impedir la privatización del Correo y la elección de Alfredo Yabrán como el destinatario de todas sus acusaciones. Estaba empezando a escribir una historia que después tuvo un final trágico y una serie de sagas y de cuestiones de la historia política argentina que, desde entonces, es muy difícil de olvidar.

Pero lo cierto es que sí, todo se condensa en esta interpelación. Lo contábamos más tempranito: Guillermo Francos, número puesto. Seguramente puede estar Mariano Cúneo Libarona, el ministro de Justicia, también haciéndole la segunda a Guillermo Francos. Y hay que recordar que el menemismo fue la última fuerza política con las riendas del peronismo en aquel momento que afrontó la lluvia ácida de una interpelación.

Bueno, con un Domingo Cavallo que por el contrario, estaba en un rol de acusador. Acusando a Alfredo Yabrán, hablando de mafias enquistadas en el Estado. En este caso, 30 años después, lo que va a hacer Guillermo Francos es ponerse en defensa del presidente Javier Milei, que es uno de los principales sospechados en torno a qué pasó con la criptomoneda Libra.

Entonces, con esta interpelación Guillermo Francos, número puesto; Mariano Cúneo Libarona, posiblemente en el segundo lugar. Dos de cuatro. Los otros dos no van a estar: ni Luis “Toto” Caputo ni el titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva.

Ahora, esto es el prólogo que va a tener otro capítulo mañana. Decíamos, una parte tiene que ver con la interpelación, que puede durar entre 10 y 12 horas.. ¿Pasará un cuarto intermedio? Algunos dicen que es un poco difícil que haya un cuarto intermedio porque viene otro capítulo.

Para mañana a las 10 de la mañana está previsto que se reúna la comisión investigadora. El otro capítulo de esa sesión de la Cámara de Diputados, que el oficialismo trató de frenar por todos los medios. No pudo, y finalmente se cristalizó esta comisión investigadora.

Lo cierto es que mañana se tienen que elegir a sus integrantes. Y lo hemos venido pensando juntos, Marcelo,, desde que se pensó la comisión hasta ahora. Estaba pensada para 24 integrantes. A partir de interpretaciones que hizo el oficialismo del reglamento para constituirla, ahora tiene 28 y quedan 14 frente a 14.

Así es que nos encontramos primero con la interpelación de hoy, y todo lo que pueda pasar mañana, especialmente en esta comisión investigadora, está íntimamente ligado con la información que aporte hoy Guillermo Francos y también Mariano Cúneo Libarona. Es decir, que mañana seguramente va a ser un termómetro.

Marcelo Longobardi (ML): Me parece muy bien que haya una intervención parlamentaria en el asunto, que va a tener por supuesto algo de política también, naturalmente. Lo que yo no encuentro es qué relación tiene Guillermo Francos con el criptogate.

Yo no tengo mucha vinculación con el gobierno, pero conozco muy bien a Guillermo Francos. Y no se me ocurre que él haya tenido ninguna relación. Se debe haber enterado leyendo la publicación de Milei.

Es que esto ha sido parte de una negociación. Porque, con un oficialismo que originalmente estaba confiado de impedir la sesión en la que se iba a votar la batería de interpelaciones y también la comisión investigadora.

Bueno, Francos está ahí como parte de un plan de mitigación de daños. Porque el objetivo de la oposición es citar a Karina Milei, a la secretaria general de la Presidencia. Porque en las investigaciones que se llevan adelante en los tribunales de Comodoro Py, en donde interviene el fiscal Eduardo Taiano, las dudas giran en torno al rol de la hermana del presidente.

La consideran un nexo, especialmente entre el presidente y Hayden Mark Davies, el empresario que está detrás de la criptomoneda, que está en Estados Unidos, que no ha recibido ninguna agresión del gobierno nacional y que algunos creen que es cuestión de tiempo para que se transforme en un arrepentido del FBI. Ese es el otro frente, lo que pueda llegar a pasar en la Justicia de los Estados Unidos y lo que haga el FBI finalmente.

MC/LT