Cristina Kirchner sobre Esmeralda Mitre: "Una rubia que si este país fuera una monarquía ella sería duquesa"

En el acto en Tecnópolis que encabezaron los principales referentes del Frente de Todos para cerrar la campaña junto al presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Kirchner nombró a la actriz Esmeralda Mitre por sus críticas a María Eugenia Vidal.

La titular del Senado se refirió a la hija del ex director del diario La Nación, Bartolomé Mitre, al cuestionar a la precandidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio en la Ciudad por no dar explicaciones respecto de cómo adquirió un costoso departamento.

"Me enteré del departamento de Vidal en la Recoleta por una rubia, que no es peronista ni es 'groncha', una rubia que si este país fuera una monarquía ella sería no menos que duquesa", dijo la ex presidenta al mencionar a Esmeralda Mitre, quien había ironizado públicamente sobre la mudanza de la ex gobernadora al barrio llamado "La isla", en Recoleta.

Esmeralda Mitre dijo que Vidal y Larreta son "antiéticos" y habló de la millonaria deuda de los Saguier

Es que, semanas atrás, la artista había pedido que Vidal explicara cómo había hecho para en tres años pasar de vivir en Morón -en la provincia de Buenos Aires- a la zona más cara de la Ciudad de Buenos Aires. “Viviendo de la función pública no podés pasar de Morón a Recoleta en tres años, es una cuestión ética”, había planteado Mitre.

“La veo hace un año en el barrio y nunca lo dije porque no quería armar revuelo pero me agarró mucha bronca, mucha desazón, y decidí decirlo porque la gente no lo sabe”, sostuvo la actriz.

Esmeralda Mitre.

Rodríguez Larreta respondió por el departamento de Vidal en Recoleta: "Pongo las manos en el fuego"

Al respecto, Fernández de Kirchner subrayó: "Pese a la crisis de vivienda que hay hoy en el país, la ex gobernadora pudo conseguir un piso igual que el mío, en plena Recoleta, a mitad de precio y que el vendedor le prestó la plata. Y a nadie le llama la atención, nadie le pregunta nada. Qué bárbaro. Qué suerte que tienen algunos y algunas".

"Es más, un periodista le pregunta y contesta 'Yo siempre viví así'. Tomá mate con chocolate, yo siempre viví así", ironizó la dirigente del Frente de Todos.

"Pero, pónganle que yo soy una 'groncha' y morocha peronista, pero esto que estoy diciendo, ¿saben por quién me lo enteré? Por una rubia, que no es peronista ni es 'groncha', una rubia que si este país fuera una monarquía, ella sería no menos que duquesa", planteó.

Tras sus dichos, la respuesta de la actriz no tardó en llegar: "Gracias #vicepresidenta @CFKArgentina por sus cálidas palabras. #porunpaissingrieta", publicó Esmeralda Mitre en su cuenta de Twitter.

AG/ ds