Cristina reclamó una quita de deuda y denunció el lawfare

por Rosario Ayerdi

“Cristina ya volvió, ya volvió, ya volvió, Cristina ya volvió”, cantaban los invitados a la presentación de Sinceramente en la Feria Internacional del Libro de La Habana cuando la vicepresidenta se subió al escenario. No habló de presos políticos como sí lo hizo años anteriores, pero inició su presentación señalando el lawfare que en Argentina “tuvo un componente mafioso que fue meterse con los hijos”.

Sin nombrar a Mauricio Macri, Cristina dejó en claro que detrás del lawfare que fue direccionado “especialmente a mi hija Florencia”, estuvo el ex presidente. “Las mafias también apuntan contra las familias, el componente mafioso en la Argentina se tradujo en la persecución a mis hijos y especialmente a Florencia. Debe ser el componente mafioso de los ancestros italianos”, dijo la vicepresidenta en su reaparición pública. Evitó la discusión que esta semana se dio en el seno del propio gobierno por los detenidos de su gestión a los que el kirchnerismo no duda en llamar “presos políticos”, pero Alberto Fernández se limita a hablar de “detenciones arbitrarias”.

Pero la mayor parte de su discurso se lo dedicó a la renegociación de la deuda externa que está encarando el Presidente. “Dieron un préstamo violando el estatuto del FMI. Ahora dicen que el estatuo del Fondo prohíbe hacer quitas, también prohíbe que den préstamos para fugar dinero. El deudor va a respetar las normas si el acreedor también respeta las normas y por lo menos, debería establecer una quita sustancial porque se hizo un préstamo por afuera de la historia del FMI comprometiendo el 60% de la capacidad prestable del FMI y violando las obligaciones del estatuto”, dijo la ex presidenta.

Sobre la deuda contraída en la gestión de Macri, la vicepresidenta pidió la creación de un “Nunca Más”. “Hay que poner un punto de ‘Nunca Más’. Como Alfonsín puso el ‘Nunca Más’ para las dictaduras, también tiene que haber un ‘Nunca Más’ para esto”, sostuvo. Y agregó: “Esto debería ser un punto de inflexión de la historia del endeudamiento de la Argentina. Sturzenegger, que estaba en el equipo de Cavallo en la época del megacanje, vino por segunda vez y volvió a hacer lo mismo. Sturzenegger, Caputo, Dujovne y compañía hicieron lo mismo. Hubo impunidad. Hoy Sturzenegger está dando clases en una universidad americana, cómodamente, mientras los argentinos estamos en una situación terrible”.

La ex presidenta consideró además, que la situación de endeudamiento tendría que marcar “un punto de inflexión” en la sociedad argentina, y recordó que el proceso de endeudamiento “es el más grande de la historia del país”. “Aumentaron los montos, los plazos, los capitales. Todo. Es el endeudamiento más grande de la historia del país y lo ejecutaron los mismos personajes de siempre. Por eso tendría que haber un punto de inflexión y entender como sociedad que no podemos volver a esto. Por eso tenemos que investigar qué pasó en estos años”, remarcó.

También reclamó una revisión e investigación por el aumento de las tarifas. “Tenemos que hacer una revisión integral del esquema tarifario y evaluar cómo fueron los aumentos que se aplicaron desde enero de 2016 hasta la fecha”, indicó.

Desde La Habana, Cristina también aprovechó su reaparición en escena para contar su versión del malestar que mostraron las cámaras en el traspaso de mando cuando debió saludar a Macri. “Cuando me extendió la mano quiero contarles que por un instante pensé en no dársela. La verdad que no se la quería dar, porque no soy hipócrita. Después de todo lo que había hecho contra mí y mi familia me parecía un gesto de hipocresía. No me gusta fingir. Le di la mano al final, pero mientras pensaba todo eso, la cara se me iba transformando, ése es el resultado de la cara”.

La ex presidenta, que viajó a Cuba para visitar a su hija Florencia, quien está allí desde el 17 de febrero del año pasado, también agradeció a los médicos de ese país al detallar que ahora “Florencia está muchísimo mejor”.