El Secretario General de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE), Carlos Minucci, se pronunció sobre las declaraciones de Diana Mondino, quien advirtió sobre una posible crisis energética y aconsejó comprar generadores para combatir los eventuales cortes de energía.

"Los que no tengan generadores eléctricos, consíganlos", sugirió la futura canciller del Gobierno de Javier Milei durante la conferencia anual de la Unión Industrial Argentina (UIA), despertando temores y apuros y disparando las consultas de precios en relación a dichos productos.

Minucci, en diálogo con Roberto Caballero en El Destape cuestionó las declaraciones de Mondino y disparó: "Lo que dijo es más de una vendedora que está vendiendo grupos electrógenos porque hasta dijo 'apúrense que no quedan muchos', pero el grupo no es al solución de un país ni de una casa".

"La situación está como todos los veranos que venimos sufriendo últimamente", señaló el Secretario General de APSEE, aunque reconoció: "Al no haber inversión, al no haber grandes novedades en el sistema, y subir las temperaturas, lógicamente van a comenzar los cortes de luz. No sabemos la magnitud".

En este sentido, amplió: "El año pasado fue bastante fuerte. Nosotros vemos que, de acuerdo a los últimos informes del ENRE, más en la zona de Edesur, se esperan cortes superando los 40° porque la red no está preparada para superar esa temperatura. No hay inversión, la energía no es un cable solo, es todo un sistema que hay que mantener".

Grupos electrógenos: se dispararon las consultas de precios tras la advertencia de Mondino

Por otra parte, Minucci habló sobre la futura administración de Milei y analizó: "Es un gobierno que no estaba preparado para gobernar. Me da la sensación de que Milei no tenía en su cabeza que iba a ser presidente y se encontró con ser presidente y con una estructura que no tiene y que esa que está armando es rarísima".

"Está el menemismo, el macrismo, el cordobés, es muy difícil gobernar, tiene que tener mucho conocimiento para poder gobernar tanto hecho heterogéneo y tantos intereses en juego. Me parece que va a ser un presidente con falta de experiencia, muchos frentes abiertos y encima pretendiendo gobernar sin el Congreso" agregó.

Luego, advirtió que desde el futuro gobierno "van a venir por la modificación de las leyes laborales y por la baja del salario" y pronosticó: "Vamos a tener bastantes problemas los primeros meses hasta que se reacomode todo esto y llegamos a unas fiestas con mucha gente nerviosa, preocupada, confundida".

Industria energética: un futuro digital, eficiente y sostenible

"Creo que del 55% que lo votó muchos ya deben estar arrepentidos, así que vamos a ver cómo salimos de todo esto", consideró Minucci y manifestó que "el país va a entrar en un enfriamiento bastante fuerte y va a perder el trabajador y la clase media".

En este sentido, concluyó: "Una chispa puede generar un incendio, y hay gente que viene con tanques de nafta para que esto se caliente más, cada cosa que dicen es un problema. Vuelve la idea del macrismo, del menemismo, vuelve todo lo peor que tuvo la Argentina. Hasta ahora no entiendo a dónde van, cuál es el camino".

AS./fl