Grupos electrógenos: se dispararon las consultas de precios tras la advertencia de Mondino

“Los que no tengan generadores eléctricos, consíganlos”, advirtió Diana Mondino, futura canciller del Gobierno de Javier Milei, ante los empresarios de la Unión Industrial Argentina (UIA) durante su conferencia anual. La frase despertó temores y apuros, que dispararon consultas de precios.

"Si se llega a reactivar un poco la industria, no hay (electricidad) para todos”, agregó, algo similar a lo expresado por el titular de Edenor, José Luis Manzano. "Disponemos de una red buena para unos 42 grados de temperatura. Pero el calentamiento está y si tenemos un fin de año de 45 grados, vamos a sufrir. La red, sin adecuarse al presente, no sólo no es inteligente: es boba. Sólo descarga hacia abajo, no puede tomar energía”, sostuvo.

Las advertencias, sumada a las previsiones de temperaturas por encima del promedio que se podrían generar en el verano, dispararon las consultas sobre estos equipos ante la eventualidad de cortes de luz y no solo por parte de los empresarios.

Calor y cortes de luz

“El factor de amenaza es el calor. Manzano, como dueño de Edenor, lo tiene claro. Él habla de una temperatura superior a 42 grados pero, para mí, la posibilidad de cortes se daría ya con 30 y pico”, sostuvo Marcelo Álvarez, miembro de la comisión directiva de la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER).

“El problema reside en las redes de distribución, por sobrecalentamiento”, agregó Álvarez.

Luis Marsiglione, propietario de una fábrica de grupos electrógenos, comentó a PERFIL que después de las declaraciones de Mondino se multiplicaron las consultas “pero ventas hay pocas. La gente está entrando en una psicosis, porque lamentablemente (Mondino) no estuvo muy acertada”.

En cuanto a las declaraciones de Manzano, Marsiglione afirmó que “no es necesario que se llegue a 42 grados para que haya cortes de luz, con 30 grados estamos agarrados con alfileres”.

Santiago Peyrallo, Gerente Comercial de El Gaucho Multirep, coincidió en que aumentaron las concomentó a PERFIL que a pocas de las declaraciones de Mondino aumentaron las consultas para la compra de equipos. “Más allá de eso, en esta época es habitual que se incrementen, porque nosotros vendemos y alquilamos”, agregó.

Cuánto cuestan los grupos electrógenos

En cuanto al costo de los modelos, Peyrallo afirmó que un equipo de 5.000 a 6.000 watts, alimentado a nafta y portátil es suficiente para un hogar tipo, con aire acondicionado. Dependiendo de modelos y características, pueden costar entre $400.000 y $500.000.

Marsiglione afirmó que los modelos para industrias y comercios partes desde los US$ 7.000 con el modelo de 30 Kva de potencia. Todo depende de los requerimientos".

Consejos para comprar un grupo eletrógeno domiciliario

Sumar los watts de consumo de todos los artefactos. Se calcula que la potencia del grupo electrógeno será el resultado de la suma más un 20%. Por ejemplo, si el total fuera de 5.000 watts, el generador debería ser de 6.000 watts.

En el caso de que haya muchos aires acondicionados u otros equipos de alto consumo, sumar solo las potencias de aquellos que se utilizarían en el caso de un corte de luz.

Contratar a un electricista matriculado para la instalación y asesoramiento tanto para dimensionar el equipo como su operación.

