Guillermo Mondino considera que una dolarización es inviable e indeseable en Argentina, por la falta de dólares y las consecuencias que podría traer en términos de endeudamiento. “Las últimas semanas que vienen del entorno de Javier Milei sugieren que la dolarización no será un objetivo en el corto plazo”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Guillermo Mondino es economista y profesor de la Universidad de Columbia en los Estados Unidos. Fue secretario de Finanzas y jefe de gabinete de Asesores Económicos del gabinete de Domingo Cavallo. Fue director de Investigaciones de la Fundación Mediterránea. Además, es hermano de Diana Mondino, quien fue designada por Javier Milei como canciller de su futuro gobierno.

Usted dijo, desde el primer momento, que la dolarización era una promesa incumplible. Esto lo dice además con la experiencia de haber integrado el equipo que llevó adelante la dolarización en Ecuador. ¿Cree que la inclusión de Caputo al gabinete confirma este pronóstico?

La dolarización, como todos los regímenes cambiarios, tiene sus pros y sus contras. Eso hay que juzgarlo con un criterio en particular. Mi juicio no es sobre los pros y los contras del régimen cambiario per se, sino sobre el hecho de implementar la dolarización sin dólares. Creo que es imposible implementar la dolarización cuando no hay dólares. El costo sería extraordinariamente alto, insoportable para la sociedad. Por lo tanto, me sigue pareciendo una mala idea avanzar en esa dirección.

Las últimas semanas que vienen del entorno de Javier Milei sugieren que la dolarización no será un objetivo en el corto plazo. Me parece que pasa a ser un objetivo de acá a dos o tres años, y en Argentina sabemos que eso significa un larguísimo plazo.

Me animo a decir que el diagnóstico de la imposibilidad de dolarizar está empezando a permear y el gobierno está reaccionando a eso. Las razones por las cuales consideraba que era imposible e indeseable dolarizar es que para dolarizar hay que emitir una enorme cantidad de deuda, y ese endeudamiento iba a ser inviable, porque no hay apetito ni en los mercados, ni en Washington, ni en ninguna de las grandes capitales para proveer el tipo de asistencia necesaria para poder llevar adelante la dolarización.

Considero que es imposible conseguir los montos de dinero necesarios para hacer una dolarización plena y, aún si estuvieran disponibles, sería indeseable por la cantidad de endeudamiento que agregaría al país y las consecuencias que traería. Yo participé e impulsé el régimen cambiario de Ecuador en condiciones bastante diferentes a las de la Argentina.

¿Por qué eran diferentes? ¿Qué diferencias existen entre un caso y el otro?

Voy a tratar de ser sintético. Primero, Ecuador tenía más dólares que Argentina. A un tipo de cambio alto, como fueron los 25 mil de la dolarización en Ecuador, debió haberse hecho a 20 para hacerlo menos doloroso, pero a ese tipo de cambio le alcanzaba para dolarizar en forma plena.

En segundo lugar, el grado de deterioro de la economía ecuatoriana en ese momento era aún mayor que la economía Argentina en la actualidad. Necesitaban anclar la situación urgente porque tenían por delante una crisis financiera extraordinaria, los bancos y los préstamos ya estaban casi totalmente dolarizados, necesitaban transitar en la dirección de la dolarización.

Por último, la economía de Ecuador es mucho más abierta e integrada al circuito del dólar que la Argentina, por lo tanto, era más natural para ellos adoptar la dolarización como régimen monetario. Todo ello además en medio de una crisis política mucho más grave que la situación argentina actual.

Las expectativas de los mercados con Javier Milei

Fernando Meaños: ¿Qué pasa en Wall Street con Javier Milei? A pesar de que no tiene confirmado su equipo económico, es un presidente que llega con un mensaje de libre mercado y ajuste fiscal, que es lo que siempre los mercados le reclaman a la Argentina.

Hay bastante incertidumbre acerca de quién dirigirá la economía. Hay un pequeño divorcio, por así decirlo, entre las declaraciones de Milei, lo que efectivamente cree que hay que hacer con la economía argentina, y el foco actual de las conversaciones del equipo económico, lo que pareciera generar las rencillas internas.

En general, para Washington, para los mercados, incluso para la mayoría de los argentinos, te diría que es mucho más urgente tener claridad de cómo va a ser el programa de reforma fiscal y del Estado, de cambios regulatorios, de avances en términos de consolidación del programa antiinflacionario, que hacer foco en las leliqs, en donde tanto acento parecen poner Caputo y Milei, o incluso el tema de preservar la opcionalidad de la dolarización, que llevó a la renuncia de Demian Reidel a sentarse en la silla del Banco Central.

Las prioridades de política económica

FM: ¿En su visión, si el plan fiscal se implementa de manera exitosa las leliqs no serían un problema?

No diría que no son un problema, diría que no son la máxima prioridad. Mientras no se resuelva el problema fiscal, las leliqs, o algún instrumento similar, van a seguir existiendo y siendo un problema para la Argentina. Lo que yo diría es que la prioridad debe ser puesta en otro lado y luego enfrentar el problema de las leliqs. Tenemos leliqs porque tenemos años de patear para adelante el problema fiscal. En tanto no enfrentemos el problema fiscal, no vamos a haber resuelto nada.

Luis Caputo

FM: La pregunta que surge es si es Luis Caputo la persona indicada para implementar un plan integral, sabemos que es un experto en mercados. ¿Cómo verán eso en Wall Street?

"Toto Caputo" es un tipo con mucha experiencia. Es un tipo que ha pasado por el Ministerio de Economía y por el Banco Central. Toda la vida ha estado analizando distintos países, su política económica y jugando con su plata en ese análisis. Conoce bien todos estos temas y tiene experiencia con los organismos internacionales. No creo que el problema sea la figura de Caputo, para mí el problema es el foco exclusivo en las leliqs.

Si fuera Caputo no estaría dando vueltas por Washington, sino en Buenos Aires conformando el equipo. La posición más importante para los próximos meses es la secretaría de Hacienda. Luego la secretaría de Política Económica y de Financiamiento.

Me parece un error no anunciar ministros hasta el 10 de diciembre, cuando estos ministros tienen que conformar sus equipos, iniciar el proceso de transición, los contactos con las contrapartes externas. Me da la sensación de que el gobierno y aquellos que asumen responsabilidades deberían estar focalizados hoy en construir la base con la cual van a operar domésticamente.

Dicho esto, es cierto que la relación con el FMI es una de las prioridades que tiene la próxima administración. No es que esté mal ir a Washington a tratar de explicar qué es lo que va a hacer y cómo. Lo que digo es que los argentinos creemos siempre que es más una cuestión de hablar que de demostrar, y creo que lo prioritario es demostrar, en forma prolija y bien estructurado, de forma que sea creíble, qué es lo que se quiere hacer, para poder ser creíbles ante las contrapartes y conseguir la ayuda que Argentina va a necesitar a partir del 10 de diciembre.

La gente no tiene conciencia de que las provincias no pueden pagar el aguinaldo por el desastre que hizo Massa con el "plan platita". Lo que hizo es criminal, y es criminal lo que hicieron los gobernadores, dándole el apoyo en el Congreso. Eso va a generar que no se puedan pagar los aguinaldos en tiempo y forma, y va a generar un conflicto entre las provincias y el Gobierno Nacional apenas está arrancando.

Sobre esas cosas se debería estar trabajando para hacer lo más suave posible la transición, evitando los conflictos virulentos de entrada que la oposición kirchnerista va a generar, haciéndose los boludos con el desastre que han legado.

¿Usted cree que si Massa hubiese sido presidente no se iban a pagar los aguinaldos? Seguramente sí, porque mandaría dinero adicional a las provincias…

Pero Massa no inventa la plata.

Hubiera emitido, lo mismo que viene haciendo. La inflación iba a aumentar, pero los aguinaldos se iban a cobrar.

Bueno, vos estás eligiendo cómo distribuir el dolor, si se lo desitribuís al 100% de la sociedad o si lo tenés más concentrado. A lo mejor los aguinaldos los pagaban con una transferencia de recursos y un salto a una hiperinflación.

La pregunta acá es quién paga el costo.

Es el problema eterno de la economía. La irresponsabilidad fue haber creado esos costos.

¿Hay alternativa al shock?

En el último reportaje a Gabriel Rubinstein, que es quien realmente sabe de economía en el Gobierno, él sostenía que no era tan grave la situación del próximo año, por una enorme diferencia de superávit comercial que se calculaba en 40 mil millones de dólares, incluso superior a lo que se recuperará tras la sequía, además por la exportación de energía. Ante ese superávit comercial, se estimaba que se iba a poder solucionar parte del déficit fiscal. ¿Te parece plausible que una continuidad del gobierno actual podría haber hecho el ajuste de manera menos traumática o igual se le hubiese caído la estantería sobre la cabeza?

No tengo ninguna duda de que la estantería se le caía sobre la cabeza a cualquier gobierno que hubiera asumido. El superávit con el cual ellos especularon, si bien la cosecha va a venir mejor, y eso va a generar un ingreso de dólares, había una sobreestimación sobre cuántos de esos dólares iba a tener a disposición el gobierno.

Este año se liquidaron todos los inventarios que tenían en el campo, iba a haber una reconstrucción de inventarios, acumulación de silobolsas, en la expectativa de una normalización cambiaria. Hubiera habido todo un proceso de demanda adicional de dólares por los ingresos de la cosecha. Los pesos que sobraban se hubieran ido a comprar dólares, presionando el mercado paralelo. Y el aumento de la recaudación ya está computado, todos estamos trabajando sobre la hipótesis de que la recaudación va a aumentar por una mejor cosecha, no hay nada nuevo en lo que estás diciendo, ya está computado un aumento que se espera de 4 puntos de recaudación.

Lo que pasa es que eso se descompensó con casi dos puntos de reducción de recursos con la modificación del IVA, del Impuesto a las Ganancias, con un ajuste de las jubilaciones, probablemente Rubinstein estaría computando un una mayor cálculo de las jubilaciones el año que viene, con la aceleración inflacionaria adicional. Eso es insostenible, no es viable imaginar que se puede seguir manteniendo el ajuste fiscal sobre la base de licuar jubilaciones y gasto social.

Creo que ellos hacían un caso electoral para tratar de defender una visión de que, a lo mejor, la situación no era tan grave. La realidad es que todos sabemos que el ajuste era muy necesario, lo iban a tener que hacer igual, con la diferencia que las expectativas iban a ser mucho más negativas en cuanto a la viabilidad de que se genere un cambio en la economía argentina.

Para bien o para mal, la valuación de las empresas argentinas en Washington ha subido mucho, respecto a lo que era cuando se esperaba que Massa gane la segunda vuelta.

Vos creés que aunque un eventual gobierno de Massa hubiera intentado ser más gradualista para reducir el dolor del ajuste, por las mayores expectativas que genera un cambio con Milei, la sociedad va a terminar sufriendo menos…

Creo que no podemos saber con quién iba a sufrir más o menos. Lo que creo es que el gradualismo era insostenible que Rubinstein sugería que se podía implementar el año que viene. Sobre eso hay consenso, el consenso es generalizado, seguramente incluye a Gabriel Rubinstein si lo agarrás hablando sinceramente y no haciendo política económica. Lamentablemente, sabemos que los funcionarios que están en el gobierno siempre tienen que pintar el cuadro lo más rosado posible.

Todos somos conscientes de que iba a haber un tratamiento de shock. Quizás hubiera sido un poco diferente, con otro tipo de forma de encararlo, pero era inevitable, y yo creo que era más probable que fuera por las malas el shock en el caso de que continuara la política económica que traíamos a la posibilidad de administrar ese shock que, sin dudas, va a ser muy costoso igualmente, pero probablemente tenga mejores consecuencias a largo plazo, tendiendo a mejorar la capacidad de la economía de recuperarse.

Dolor vas a tener, la pregunta es qué pasa después, si vas a haber curado el problema o si vas a seguir en la decadencia. Eso genera mejores expectativas a corto plazo y hace más “tolerable”, por decirlo de alguna forma, el sacrificio que estás haciendo. Por nuestros hijos, hacemos cualquier cosa, cuando no hay perspectiva para nuestros hijos somos más reticentes a aceptar las cosas.

