Javier Timerman sostuvo que las decisiones de Javier Milei generan incertidumbre entre los inversores, principalmente por los cambios en los anuncios sobre políticas y nombramientos. "La Argentina se quedó sin financiamiento", expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Javier Timerman es asesor, analista financiero, miembro ejecutivo de los ejecutivos de Wall Street y socio de Adcap, la empresa fundada en el año 2009 junto con Agustín Honig y Juan Martín Molinari. Se desempeñó como Senior Managing Director en Bear Stearns y en ese mismo banco fue también co-head de Emerging Markets y Global FX3.

Fuiste benévolo con la designación de "Toto Caputo", dijiste que te transmitía cierta confianza. Me gustaría conocer los argumentos que la solidifican.

Yo lo conozco a "Toto" desde hace mucho tiempo. En Nueva York coincidimos, tuvimos roles similares en JP Morgan. Lo conozco como lo que es, y como lo que creo que él cree que es. Es un operador financiero que conoce cómo funcionan los mercados, que conoce una parte de lo que es la economía, las finanzas mundiales. Sobre eso, sé de su conocimiento. También tengo una relación humana.

Siempre con mi hermano y conmigo tuvo una actitud muy solidaria. Lo conozco y sé que es una persona relativamente responsable, más allá de los efectos que puede haber tenido su paso por el gobierno anterior. Porque en Argentina lo que pasa siempre es que nosotros demonizamos e idealizamos de una manera: "viene Cavallo a salvarnos", "Cavallo es el peor enemigo del mundo", o "tenemos lo mejor del mundo, "tenemos lo peor del mundo", y yo creo que no es tan así. Él cumple, va a cumplir o cumplió un rol determinado para una actividad determinada, no es el salvador de la patria.

¿Cuál es tu visión de su paso por el gobierno? ¿Tener experiencia en el mundo privado sirve para lo público?

Yo creo que es una combinación. Uno trabaja en el sector privado, se especializa en algo y termina conociendo parte de lo que es una actividad, y creo que el Estado es muy complejo y requiere de un montón de conocimientos que no te lo da muchas veces únicamente el sector privado. Entonces, por eso, charlando con un amigo (hace muchos años) sobre un posible reemplazo en ese momento de un ministro de economía, creo que estábamos hablando de Machinea en su momento, él me decía el problema es que cuando vos reemplazás a alguien en un Ministerio necesitás que esa persona no solo sea idónea sino que también tenga equipos para gobernar porque hay que saber de un montón de temas.

El sector privado te da ciertos conocimientos, pero después tenes que rodearte de expertos y eso es una tarea compleja, por eso los países desarrollados, por ejemplo en Estados Unidos, las burocracias son inmensas y no cambian con los gobiernos. A pesar de eso, cuando cambia un gobierno igual hay un montón de funciones que hay que llenar, pero hay un Estado que funciona porque conoce cómo funciona el Estado. Yo creo que en la Argentina, lamentablemente, como el Estado no funciona bien, siempre uno choca y termina culpando muchas veces a funcionarios políticos.

Respecto de la posibilidad de que sea Gerardo Werthein embajador argentino en Washington, ¿tenés alguna opinión?

A Gerardo lo conozco prácticamente desde que nací, pero no tengo una relación con él. Creo que Estados Unidos es un país donde el sector privado es muy importante, igual que los contactos y las relaciones. Me imagino que irá por ese camino, pero la verdad que no sé si es la persona adecuada o no.

Me imagino que contactos claramente tiene. También hay que conocer la idiosincrasia americana. Vos estuviste mucho tiempo en Estados Unidos y lo sabés: los americanos piensan de una manera, se mueven de una manera y hay que tratarlo de una manera especial y explicarles. De hecho, creo que es importante conocer la idiosincrasia americana para ser embajador, pero la verdad que hace mucho que no hablo con Gerardo.

Intereses, ambiciones, promesas sin cumplir

Te veo optimista respecto de Milei y su futuro para la Argentina.

La verdad que soy una persona poco común en el ambiente financiero porque tengo una historia familiar que vos conoces bien, así que para mí todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, todo el peligro que para mí significa el pasado de Villarruel, eso sigue presente y para mí eso es un tema muy importante, claramente.

Respecto a lo otro, yo siempre digo que la "luna de miel" de la cual los americanos son muy cuidadosos respecto de cuando entra un nuevo gobierno a decir "bueno, fue elegido, ahora se acabó la campaña, hay que esperar", la verdad que pasaron diez días, no hay equipo prácticamente y tampoco hay un plan de gobierno, así que es muy difícil ser optimista o pesimista. Lo que sí hay es un cambio de actitud respecto, o por lo menos a decir, cuáles son los problemas que la Argentina tiene.

A mí me parece importante que se discuta lo que es la restricción presupuestaria. La Argentina tiene un problema, yo lo vengo diciendo hace muchísimo tiempo: Argentina se quedó sin financiamiento y, por lo tanto, hay que establecer prioridades. Entonces, cuando él dice "voy a hacer un ajuste presupuestario porque no podemos gastar más de lo que hay, y voy a ser muy estricto", eso es un deseo. Ahora hay que ver cómo se ejecuta. Si el ajuste presupuestario significa cerrar los hospitales, voy a estar en contra, obviamente. Ahora hay que ver. Es muy difícil evaluar.

La discusión se puso sobre la mesa y eso me parece positivo. Y lo mismo con la reforma del Estado. Yo creo que la Argentina necesita reformar este Estado que no le está dando soluciones a la gente y pensar en cómo se gasta. Son discusiones que hay que dar.

Ahora, para mí son temas que requieren una evaluación y un estudio que me parece que va a costar, si no está hecho hasta ahora, decidirlo en dos semanas. Me imagino que debe haber técnicos que están trabajando con Milei que deben haber estudiado esto hace mucho, pero para mí, hoy en día, ser optimista o pesimista es difícil.

Yo lo que digo siempre es que la fiesta de la democracia no es solo emitir el voto y ese día todos los políticos se regocijan y dicen "bueno, celebremos". Para mí celebrar la democracia es votar, esperar a ver qué pasa y ser crítico con lo que hay que ser crítico. Todavía no hay nada. No hay nada ni para ser crítico ni para ser optimista.

Fernando Meaños: ¿Cómo crees que cae entre los inversores de Wall Street un presidente electo que viaja con un hombre del mercado, como es Caputo, pero que ni siquiera está designado oficialmente? ¿Y cómo cae que anunció la dolarización y la bajó, anunció a Ocampo en el BCRA y lo bajó, anunció a Demian Reidel y lo bajó?

A todo lo respondo de forma negativa, en el sentido de que son movimientos que claramente producen cierta incógnita y todos preguntan “che, ¿qué está pasando? ¿Por qué esto? La dolarización nunca fue popular entre los operadores financieros, creo que el rally que estuvimos viendo en los mercados tiene mucho que ver con eso. Pero el hecho de que no se sepa bien qué camino va a elegir, por qué se baja Reidel (debe haber algo con lo que no está de acuerdo), todas esas cosas van erosionando un poco esa "luna de miel" que yo mencioné antes.

Pero claramente hay un tema que el gobierno ahora, oposición a partir de diciembre, va a tener que discutir, que es la relación que tiene el peronismo con los mercados, con las finanzas internacionales, por qué quedó tan desprestigiada esa relación, por qué quedó tan tensa esa relación cuando podía ser de otra manera, y creo que pasa por ahí, el hartazgo que hubo respecto a la forma, no digo justificadas o no, pero no había relación con el mundo financiero y eso hizo que este cambio se haya visto de manera positiva.

De todas maneras, los mercados financieros son muy volátiles y claramente no suma el hecho de que las autoridades no se decidan, porque no es lo mismo tenerlo a "Toto" Caputo de ministro de Economía con autoridad sobre ciertos temas o tener a alguien como Federico Sturzenegger o como Daniel Artana, por ejemplo. Son personas diferentes, con cualidades diferentes. Entonces sí, va erosionando.

Ahora, respecto al viaje, no sé, vivimos en un mundo muy diferente al de antes, un presidente va a visitar la tumba del Rebe y está bien, es parte de su carácter me parece.

FM: Este rally tiene una explicación clara que tiene que ver con desechar la dolarización. Te pregunto lo que te deben preguntar tus clientes todos los días, ¿cómo sigue esto? ¿Termina en esta buena noticia que es que no habrá dolarización, pero mientras no haya novedades los activos argentinos no van a seguir subiendo?

No solo es un tema de la dolarización, porque la dolarización es un tema que muchos expertos y muchos analistas financieros prácticamente no conocían. Así que parte del rally, como bien decís, tiene que ver con eso. Pero también parte del rally tiene que ver con el hecho de que él anuncia ciertas pautas, que por ahora, vuelvo a insistir, son expresiones de deseo, que es el ajuste presupuestario, el terminar con el déficit primario, el déficit financiero, el déficit cuasifiscal y la reforma del Estado.

Yo creo que hay un poco también de optimismo en términos de que se va a encarar una reforma del Estado. Pero vuelvo a repetir, el rally venía también de niveles muy bajos, pero no solo bajos a nivel precio, sino bajos a nivel participación. El mercado tiende a ir en manada y la Argentina había quedado desinvertida. Los inversores no estaban viendo a la Argentina y de repente dicen "bueno, hay optimismo en Argentina, los argentinos son optimistas, el mensaje que llega de Argentina es más optimista". Entonces empieza a posicionarse Argentina de nuevo en el radar de los inversores.

Pero vuelvo a repetir, todavía no se ha visto un plan, entonces ese rally, esa euforia, va a ser certificada una vez que el nuevo gobierno empiece a ejecutar las políticas que dice que va a ejecutar, con las personas que dice que va a ejecutar.

Ojalá tu "no desconfianza2 tenga razón y nosotros, los periodistas que siempre vemos el pelo en la sopa, estemos equivocados.

Quiero felicitarte por tu rol en estas últimas semanas, en estos últimos meses, particularmente con el tema de los derechos humanos. Es muy importante que Perfil y vos hayan puesto y hayan discutido lo que significan los derechos humanos, la negación del genocidio, del terrorismo de Estado, entre otras cosas. Y la verdad que a mí como ciudadano, ya no estoy hablando como economista, ni empresario ni nada, me da mucha tranquilidad saber que hay un medio que está velando por cuidar esa historia que compartimos todos los argentinos. Quería decirlo porque me parece justo reconocerlo.

