Alberto Fernández le propuso a Milei que considere la candidatura de Rafecas para la Procuración

Alberto Fernández se mantuvo en silencio durante la campaña electoral y ahora que las elecciones quedaron atrás pasa sus últimos días como presidente dando entrevistas a diferentes medios de comunicación. Este martes lamentó en una de ellas las cuestiones pendientes en materia judicial que deja su gobierno y le propuso a Javier Milei que tenga en cuenta la candidatura de Daniel Rafecas para la Procuración General.

Fue durante una entrevista en De Acá en Más (Urbana Play), donde le recomendó al presidente electo que tenga en cuenta la candidatura del actual juez federal de primera instancia para resolver el interinato que hay en el Ministerio Público Fiscal.

De entrada, el gobierno del Frente de Todos postuló a Rafecas, en un proceso que arrancó pero que no avanzó por diferencias internas.

"Con Rafecas insistí e insisto. Y si el presidente que me sucede quiere escucharme se lo propongo", dijo, en alusión a Milei.

"Estoy convencido de que Rafecas hubiera sido un excelente procurador. Porque allí lo que necesitamos es alguien con solvencia moral, técnica, con experiencia judicial y que sea respetado por sus pares. Rafecas ha sido un excelente candidato", argumentó.

En relación a los motivos por los que no se logró avanzar, dijo: "Las razones por las que no prosperó nunca me fueron explicadas". Y se diferenció: "Yo estoy dando las razones de por qué insistí".

La vacante en la Corte y el juicio político

Además de no haber podido avanzar en la designación de Rafecas como jefe de los fiscales, Fernández tampoco pudo designar a un jurista que ocupe la vacante que dejó en la Corte Suprema Elena Highton de Nolasco. "Tenemos una vacante que nunca cubrimos porque hay que acordarse que para nombrar a un juez de la Corte hacen falta dos terceras partes y la oposición no acompañó", dijo consultado por María O'Donnell.

El fin de semana, el presidente saliente dio una entrevista en Periodismo Puro, el ciclo de Jorge Fontevecchia en PERFIL. Allí fue consultado sobre si se arrepiente de haber apuntalado el juicio a la Corte Suprema, algo que negó.

"La Corte Suprema se metía en temas que no tenía que meterse. O sea, la Corte Suprema no tiene por qué meterse en el modo en que el Gobierno nacional dispone de los fondos coparticipables de los que es dueño, no tiene por qué meterse y se metió. Ese fue la causal de mi pedido de juicio público. Después se sumaron otras, porque lo que yo no sabía era que había más de un pedido de juicio político a la Corte. Yo creo que correspondía, la Corte Suprema se equivocó, excedió en mucho sus facultades. No, no estoy arrepentido", dijo.

