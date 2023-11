Qué es el Ohel sagrado del judaísmo que visitará Javier Milei para agradecer su triunfo

El Ohel, ubicado en 226 Francis Lewis Boulevard de Queens, en Nueva York, es un sitio sagrado para el judaísmo mundial. Allí se encuentran los restos mortales del sexto Rebe de Lubavitch, Rabino Yosef Y. Schneersohn, y también los de su yerno, el rabino Menachem M. Schneerson, de justa memoria, séptimo líder de la dinastía jasídica Jabad-Lubavitch, quien fue enterrado el 3 de Tamuz de 5754 (12 de junio de 1994).

El sitio no sólo es un destino sacro para el judaísmo sino para muchas personalidades encumbradas y líderes mundiales de otros credos que, por algún motivo especial se acercaron al lugar. Así fue en el caso de los presidentes estadounidenses John F. Kennedy, Franklin D. Roosevelt Jr., Ronald Reagan y Jimmy Carter También visitaron el Ohel de Queens Ivanka Trump, la hija de Donald Trump, pocos días después de la victoria que llevó a su padre a la Casa Blanca.

Y ahora también lo hará Javier Milei, en forma privada, precisamente para agradecer su triunfo electoral del 19 de noviembre pasado.

Antes de los comicios en Argentina, Javier Milei ya ha estado en el cementerio judío de Queens donde se encuentra el Ohel, luego de interiorizarse en el estudio de la Torá, con el jasidismo que lleva el sello y la esencia divina del Rebe de Lubavitch. Por eso uno de sus primeros actos será viajar el 26 de noviembre para agradecer al Rebe en su tumba.

Para conocer la mística y la historia del Ohel y del Rebe de Lubavitch, entrevistamos al Rabino Tzvi Grunblatt, director general de Jabad Argentina y uno de los hombres más importantes de la organización, a lo que se suma su relación muy personal con el Rebe durante sus años de estudio y trabajo rabínico en Brooklyn.

"Como dice el Suljan Aruj, (código de leyes) el lugar donde se ha enterrado a un tzadik (hombre justo), es un lugar sagrado. Eso permite que la plegaria que se dice en ese lugar sea con más santidad, venga acompañada de un sentimiento de introspección y elevación espiritual y de teshuvá (arrepentimiento). A su vez, el mérito del tzadik (justo) que se encuentra enterrado ahí, apoya los pedidos que la gente está haciendo. Eso es básicamente el concepto de ir a los lugares donde están los tzadikim, (hombres justos) porque están en niveles donde uno busca y encuentra la inspiración personal de estar cerca de la kedushá (santidad) del tzadik, no solamente por la plegaria que uno va a hacer, sino también por el efecto que esto tiene sobre su persona, entonces el tzadik, lo eleva, más aún si ese tzadik era el maestro de uno, eso eleva aún más esa persona y a su alma.

-¿Por qué en esta generación tuvo tanta trascendencia el Rebe de Lubavitch?

– Aclaremos que los judíos solemos visitar tumbas de grandes Justos en varios lugares del mundo, pero nuestro Rebe fue un tzadik (justo) que tuvo un espectro de acción que llegaba a todos los judíos, me refiero al judío más erudito en estudio de Torá, al más elevado, a grandes rabinos y autoridades del mundo de la Torá, todos ellos se veían de alguna manera inspirados e influenciados por sus consejos, su visión, su camino y su perspectiva. A su vez, el “Rebe” se ocupaba hasta de un niño judío alejado y algo perdido. Es decir, el Rebe se ocupó del mundo judío entero, literalmente llegando a los lugares más recónditos y llevando ahí el mensaje vibrante y luminoso de la Torá, construyendo comunidades y fortaleciendo y elevando a los judíos, enriqueciéndolos con su propia herencia, y llegando también a judíos que estaban totalmente perdidos en su fe, que incluso habían salido del marco de su fe, adhiriéndolo incluso a una religión ajena. Entonces el Rebe trataba de llegar a él con amor y cariño para recuperarlo. El Rebe tuvo un impacto global en todos los niveles de la vida judía, la educación y la ayuda social.

-Hablemos del Ohel del Rebe en New York, donde volverá Javier Milei. Para los que no conocen allí se estudia Tora antes de ingresar y la costumbre de escribir los pedidos y agradecimientos para luego llevarlos y dejarlos en la tumba.

-Para toda persona que visita el Ohel es un momento de elevación espiritual. Entonces tiene que conectarse con el momento. Más aún cuando uno va a buscar el mérito, la inspiración o la bendición de un tzadik, (justo) es bueno tener conexión con algo que nos enseñó ese tzadik, por eso se estudia. Ahí, la conexión con el tzadik es mayor, para que él también pida por uno. Para que su mérito lo apoye en nosotros y nos abrace a cada uno. Aunque vuelvo a decir, esto no es condicionante, esto es para profundizar ese momento de estar en un lugar tan sagrado, como es el lugar donde está enterrado un justo, un tzadik.

"Fue en un encuentro con el presidente Bill Clinton o con el presidente George Bush, que se hizo un acto en honor al Rebe, que tuvo lugar en el Salón Oval de la Casa Blanca. Ahí, el presidente aseguró que el Rebe tenía un impacto especial, una influencia única más allá de la comunidad judía sobre los Estados Unidos y su población. Para dimensionar esto que digo, cada año, en el día de la educación de los Estados Unidos, hay una proclama presidencial avalada por las dos cámaras del Congreso, de que es también un día en honor al Rebe, básicamente por la influencia que tuvo en la educación de todos los americanos. Hay innumerables situaciones donde el Rebe se ocupó de los no judíos, apoyando y buscando cómo podía ayudarlos. Incluso hubo muchos no judíos que recibieron la bendición del Rebe en temas personales, como aquellos que no podían tener hijos y otros que terminaron siendo presidentes. Entonces eso hizo que el nombre del Rebe vaya más allá de lo que son los límites de la frontera de la comunidad judía. Es normal ver los autos negros de políticos no judíos yendo a agradecer o a pedir.", continúa el Rabino Tzvi Grunblatt, director general de Jabad Argentina.

-Hay grandes fotos en el 770, donde está la casa matriz de Jabad. Se ve gente de todo tipo que han podido ver al Rebe, y el famoso dólar que él le regalaba a todos.

-Durante todos los años de liderazgo del Rebe, la gente venía a verlo para aconsejarse con él. Después de los últimos 10 años, más o menos, ahí, el Rebe ya interrumpió los encuentros privados, porque no quería hacer diferencias. En los últimos seis años de su vida, ahí empezó a recibir los días domingo a gente que venía a pedir una bendición y él revelaba la bendición y le daba un dólar para ser entregado en caridad a la persona que quisiera, y que la persona incluso agregara a ese dólar un dólar de su propio dinero. La gente hacía largas colas para verlo, iba y la verdad que era un par de segundos que uno podía estar, pero a uno lo elevaba, inspiraba, lo iluminaba, le daba fuerza, lo sacaba del lugar donde estaba. A veces también la gente aprovechaba para hacer una consulta muy presumida, y el Rebe le contestaba dos o tres palabras y por eso la gente iba. Hay mucha gente incluso no judíos, que fueron y estaban inspirados por ese momento y, por supuesto, se llevaba el famoso dólar que muchos atesoran actualmente y lo guardan celosamente.

"Los domingos, la gente le pedía una bendición al Rebe y él les daba un dólar para ser entregado en caridad a la persona que quisieran"

-La gente tal vez no conozca el 770 de la Avenida Eastern Parkway (Brooklyn, Nueva York), que es como la casa matriz de Jabad. ¿Por qué tanta mística también en ese lugar y esa sinagoga que es tan especial?

-Así es, porque el mensaje del Rebe, la inspiración del Rebe, sigue a través de sus enseñanzas, de sus libros, de miles de horas en video y en audio. El Rebe está tan presente realmente, la gente quiere conectarse, visitar y tal vez estudiar en esos espacios donde el Rebe actuó, más allá de que el Rebe era místico, en el lugar donde actúa un tzadik está la energía del alma del tzadik, que queda ahí en ese lugar.

-En los últimos meses, el presidente electo de la Argentina, Javier Milei, comentó de su experiencia al visitar el Ohel y promete viajar en estas horas a agradecer.

-Así es, Milei estuvo en la tumba del Rebe y un sinfín de políticos de todos los espacios políticos también lo hicieron. No tiene que ver ni con una línea, ni con ningún partido, esto es una cuestión personal, de inspiración personal frente a la grandeza de un hombre tan despojado de sí mismo y entregado al servicio a Dios, la comunidad, el pueblo judío y a la humanidad toda. Entonces va más allá y los que quieren realmente recibir una inspiración y una bendición a partir de este tzadik, van y lo visitan.

