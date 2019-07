El picante cruce de Elisa Carrió con un periodista de C5N

La diputada nacional Elisa Carrió volvió a protagonizar un insólito cruce con un periodista durante la presentación de su libro biográfico "Vida" este lunes 29 de julio en la sala Casacuberta del Teatro San Martín, en la Ciudad de Buenos Aires. La líder de Cambiemos fue consultada por el cronista del canal C5N Lautaro Maislín acerca de una frase que había dicho días atrás.

"El Gobierno tiene que cambiar muchas cosas. Tiene que tener ideas", había expresado la funcionaria en declaraciones radiales. Ante la pregunta del movilero sobre sus palabras, Carrió aseguró que "no faltan ideas" y respondió: "A los que le falta ideas es a ustedes", en referencia al periodista. "Usted dijo yo no tengo ideas, pero yo confié en usted cuando dijo que el dólar iba a quedar a 23 ¿Le puedo dejar para que me compre si baja?", bromeó el joven, mientras en su mano estiraba unos billetes.

"No mi amor porque estoy tan endeudada que ni ese dólar me alcanza", respondió la dirigente. Las referencias a las deudas que mantiene la diputada se repitieron varias veces durante el encuentro. "Les pido a todos que hagan campaña para que sea un best seller y yo pueda pagar la tarjeta de crédito", expresó en su discurso, en referencia a su nuevo libro.

Carrió pidió "no quejarse y avanzar", evitó nombrar a CFK pero le apuntó al "saqueo"

Durante el acto, la funcionaria hizo lugar, además, a la relación de Irán y el país con la causa AMIA. Aseguró que "efectivamente Argentina contribuyó al uranio enriquecido y al agua pesada que lleva el plutonio y que lleva la bomba. Irán tiene la bomba con ayuda de recursos humanos argentinos y por triangulación con Venezuela", dijo. Tras su alocución, Maislín le consultó si "tenía pruebas de que habían mandado uranio a Irán" y Carrió aseguró que estaba "todo probado en la causa Nisman".

La líder de la alianza Cambiemos estuvo acompañada durante la presentación por la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el vicejefe, Diego Santilli. Lilita se encuentra abocada a seguir con las presentaciones de su libro en distintas ciudades del país durante lo que queda de la campaña antes de las PASO. Tras el acto en el Teatro San Martín saldrá a recorrer el interior, donde ya estuvo en los últimos meses haciendo campaña por los candidatos oficialistas en las elecciones locales.

