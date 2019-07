Elisa Carrió: "Los kirchneristas dicen lo mismo, una estrategia de comunicación fascista"

La diputada nacional Elisa Carrió comparó la doctrina kirchnerista con las prácticas del fascismo y el nazismo, que consiste en "repetir todos los días lo mismo ante un pueblo cansado".

"Hitler agarraba a la gente cansada; la gente cansada repite lo que escucha. Un pueblo cansado repite la consigna", dijo. "Los sectores Kirchneristas tienen como un papelito y todos dicen lo mismo. Esto es una estrategia de comunicación fascista".

"Así hacía Hitler", explicó Carrió en una entrevista con la periodista Viviana Canosa. "Vos repetís todos los días lo mismo y la gente cansada repite lo que escucha. Cuando vos repetís la técnica fascista y nazi que la trae primero el Duce (Benito Mussolini) y después (Joseph) Goebbels, es justamente agarrar a un pueblo cansado y repetir. Y repetir la consigna".

La diputada oficialista volvió a expresar cuál que el objetivo de la candidatura de Alberto Fernández: "Cristina no se puede indultar, pero él la puede indultar.Como Menem indultó a procesados". Refiriéndose a una victoria electoral de la fórmula kirchnerista, Carrió aseguró que "se van del país hasta los argentinos".

"Estamos en el límite entre república y autoritarismo, irnos con Venezuela, Cuba, Putin e Irán. Es más grave que si te gusta Cristina o si estás enojado con Macri". Y agregó: "El Gobierno tiene que cambiar muchas cosas, tiene que tener ideas; estoy harta de los consensos de la nada".

"Todos la estamos pasando muy mal pero era inevitable. El primer año decía '¿cómo esto no es un desastre?', y ahí estuvo el error de las Lebacs. ¿Cómo no viene la crisis si nos entregaron un país saqueado? Si hoy tuviéramos la seguridad de que Macri gana, los años posteriores lentamente podemos ir saliendo sanamente. Ahora, si gana Cristina se van hasta los argentinos".

"Para Macri y Cristina el poder es lo mismo. Ellos desean el poder, es legítimo. Son dos posiciones de poder. Yo a Macri lo veo ejerciendo el poder y además enfrentándose a los grupos corporativos y a esos grupos capitalistas, donde ella les sacaba el dinero. Hacía que los perseguía para en definitiva hacía negocias. Él tiene una decisión, pero le gusta el poder. Él quiere el poder. Bergoglio es un tipo que ama el poder".

"En logística se ha avanzado mucho: no se podía viajar en los trenes, no se podía ir por las rutas. Ese era un país muerto. Todavía falta mucho pero lo que se hizo en cuatro años te da cuenta de lo que se robaron en 12. No se pudo hacer todo al mismo tiempo porque nos robaron un PBI. Si a vos te roban una casa, hacerla de nuevo no te cuesta 4 años, te cuesta 8".​

"¿Quién le dio a uranio enriquecido a Irán para que tenga la bomba? ¿Quién le dio los recursos técnicos para poder hacer el plutonio que es otra de las formas para poder hacer la bomba? Argentina. Se los dio antes y durante el gobierno de Cristina, y ese es el pacto con Irán. Argentinos trabajaban en Irak en los contratos de triangulación que hacían con [Hugo] Chávez".

