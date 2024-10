Cuál el rol de Francisco Caputo en el Gobierno, el hermano de Santiago que habla sobre cómo ganar dinero

Francisco, uno de los tres hermanos de Santiago Caputo, se presenta como “entrenador de potencial humano”. Hasta hace muy poco, cuando se buscaba su nombre en Google todo lo que aparecía tenía que ver con su trabajo como coach ontológico. Sin embargo, eso cambió.

El buscador ahora muestra otros resultados con artículos sobre cómo estaría designando funcionarios en el Gobierno y su influencia en la gestión.

La información, que hace un tiempo se repetía en conversaciones en off the récord, ahora no deja de replicarse en medios. Sin embargo, en el entorno del asesor estrella de Javier Milei niegan de manera categórica que Francisco trabaje para el oficialismo.

“No tiene ninguna función en el Gobierno y no habla con la prensa, lamentablemente”, respondieron a PERFIL.

Además, en el entorno del asesor presidencial sostuvieron que todo se trata de especulaciones que surgieron por el solo hecho de que Francisco lo visita en Casa Rosada. Nada más.

Hace un mes, La Nación publicó que Francisco Caputo se encargó del reclutamiento de Tristán Socas, Federico Márquez y Diego Zabala, quienes acaban de asumir como autoridades en la empresa estatal Enarsa. El movimiento fue interpretado como una avanzada más de Santiago en el área energética.

Las designaciones implicaron que perdiera lugar Juan Doncel, el hombre que había sido designado por el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo.

Unas semanas más tarde, el medio contó sobre la existencia de una fundación a través de la cual la mesa chica del Presidente pretende ponerse en contacto con empresarios y emprendedores del rubro tecnológico y de inteligencia artificial. Una especie de think-tank libertario que pretende funcionar como espacio intelectual para formar cuadros técnicos y recaudar fondos. En los días siguientes, en diferentes portales se escribieron notas, la mayoría sin firma, que vincularon a Francisco con esta entidad.

A contramano de lo que respondieron desde el entorno del asesor, dos personas que lo conocen desde hace muchos años aseguraron a PERFIL que efectivamente Francisco colabora con su hermano en la gestión. “El capital de estos chicos son las relaciones humanas que heredaron de su padre, que fue presidente del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Conocen mucha gente”, sostuvo una de ellas.

“No es tan así. Santiago hizo todas las relaciones ahora. Antes no lo conocía nadie. Él no es de ningún ‘triángulo de hierro’, como dijo el presidente, sino que simplemente es un empleado de los Milei”, replicó la otra persona. En esta versión, el asesor y su hermano solo estarían ejecutando las órdenes de la secretaría general de la Presidencia, Karina Milei.

Desde el entorno de Santiago negaron también que Francisco tuviera algún rol en la fundación. En estos meses de gestión, el asesor estrella de Milei, que supo ser bautizado como su "ministro de pensamiento", ganó tanto poder como enemigos que están al acecho esperando para sacarle los trapitos al sol. Esta vez, el apuntado fue Francisco. Solo el tiempo dirá si lo están "operando", la palabra que más repiten los libertarios.

El árbol genealógico de los “Caputos” incluye cada vez más personas con vínculos con el poder. Francisco, el nuevo en la lista, tiene 40 años y según los registros de la ANSES tuvo un trabajo en relación de dependencia en Camalu SA, una empresa de cultivo de cereales.

En AFIP, en julio de 2024, se inscribió en la categoría 702091, que corresponde a “servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de los órganos de administración y/o fiscalización en sociedades anónimas”.

Francisco es coach ontológico. En 2019, en una entrevista con un colega llamado Martín Daulerio, profundizó sobre uno de sus temas recurrentes: el dinero. “Siempre decimos en los entrenamientos que no hay nada que se pueda comprar con dinero que no se pueda comprar con confianza”, declaró.

“No es, obviamente, que vamos a comprar un auto y sacamos del bolsillo confianza. No se trata de eso, sino de preguntarnos realmente por qué es que no tenemos dinero. Y muchas veces es porque nos falta confianza en nosotros mismos. La persona confiada tiene la capacidad, la competencia, para crear el dinero”, agregó. Para Francisco, las condiciones materiales parecen no ser un problema. De hecho, puso como ejemplo que si una persona quiere viajar a Nueva York y no tiene cómo pagar el pasaje, simplemente puede ponerse a vender rifas.

En Instagram también hay fotografías de sus disertaciones en “Súper humanos”, un espacio que se presenta con cuatro conceptos clave: “potencial humano”, “consciencia”, “transformación” y “entrenamientos”.

Al parecer, el nuevo Caputo famoso le manifiesta al universo sus deseos. Si tal y como dicen sus conocidos él es el encargado de reclutar funcionarios y de hacer contactos con empresarios, habrá que ver cómo reciben ese discurso los pesos pesados que no vibran tan alto.