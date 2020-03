Patricia Bulrrich muestra cómo se prepara para salir a la calle para hacer las compras

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, publicó este jueves 26 de marzo en su cuenta de Instagram un video donde muestra qué medidas toma para hacer las compras de su hogar en el marco de la cuarentena obligatoria por la pandemia del coronavirus. "Hoy me toca salir a comprar comida. Voy con todo lo necesario para protegerme y proteger a los demás porque cuanto más nos cuidemos, más rápido vamos a volver a la normalidad. El país parado genera una enorme pérdida para todos. Tomemos conciencia, sólo salgamos para lo esencial. #QuedarseEsSalvarVidas", expresó la exmnistra en sus redes sociales.

En las imágenes se la puede ver con guantes de limpieza y un barbijo antes de ir al supermercado. Sin embargo, expertos consultados días atrás por PERFIL así como el ministro de Salud, Ginés González García, y la Organización Mundial de la Salud (OMS) coinciden en resaltar que estos objetos no son una medida de protección eficaz. “La idea es que no utilicen barbijos los sanos, solo quienes tienen capacidad de contagiar. Por otra parte, una fuente importante de contagio son las manos y si estás poniendo y sacando el barbijo, te tocás más la cara, la boca y la nariz que si no lo usaras, por eso es importante el lavado de manos con agua y jabón”, remarcó el médico neumonólogo Eduardo Giugno (MN: 46436) en diálogo con este portal.

En la misma sintonía se expresó Alejandro Salvado, jefe de Neumonología del Hospital Británico (MN: 79512): “El barbijo es para el enfermo o el que cuida del mismo. Es ridículo que la gente lo use en la calle como medida de protección. Eso es una costumbre muy típica de los orientales, como los japoneses o los chinos, pero no tiene ningún fundamento. No hay ningún estudio que demuestre que sirva para prevenir”.

Los guantes tampoco aumentan la protección e incluso podrían ser un agravante del contagio. "Si la gente no puede dejar de tocarse la cara -un estudio señala que lo hacemos una media de 20 veces por hora-, los guantes no servirán para su propósito", expresó Amesh Adalja, del Centro Johns Hopkins para la Seguridad de la Salud (Estados Unidos). "Los guantes no son un sustituto de lavarse las manos. Si llevas guantes, no te lavas las manos", agregó, y recalcó que solo deben usarse en un entorno médico.

Entonces, ¿cuáles son las medidas de prevención más eficaces contra el coronavirus?