La OEA aprobó el pedido de Argentina y Estados Unidos para tratar las alertas rojas contra los acusados por la AMIA

Tras la aparición de Mohsen Rezai, viceministro de Asuntos Económicos de Irán, en Nicaragua y luego de reunión entre el canciller Santiago Cafiero y el jefe de Estado estadounidense, Anthony Blinken, la Argentina y Estados Unidos pidieron reactivar las alertas rojas de Interpol contra los ciudadanos iraníes acusados del atentado a la AMIA, que fue aprobado por la Organización de Estados Americanos (OEA).

"Se solicita la inclusión del tema ´Declaración sobre las notificaciones rojas de Interpol en relación con el atentado a la AMIA´ en el orden del día de la Sesión del Consejo Permanente Convocada para el 19 de enero de 2022", indica el comunicado conjunto que consiguió el apoyo de la mayoría del resto de los estados miembros del foro regional.

Críticas al gobierno por participar en la asunción de Ortega con un funcionario iraní acusado por el atentado a la AMIA

La solicitud se produjo un día después del encuentro de los funcionarios en Washington, donde se trataron temas como las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la promoción de la democracia, entre otros. En la misma, condenaron la visita de Rezai a la asunción de Daniel Ortega en su reelección como presidente en Nicaragua, donde también estaba presente el embajador argentino, Daniel Capitanich.

El funcionario iraní Mohsen Rezai junto a Nicolás Maduro y Daniel Ortega en Nicaragua.

El documento pide también "apoyar los esfuerzos" de la Argentina para que se "haga justicia" en torno a la voladura de la asociación mutual israelita con sede en la calle Pasteur 633, Ciudad de Buenos Aires, donde fallecieron 85 personas y más de 300 resultaron heridas. Con el pedido, las naciones se comprometen a activar las alertas rojas cuando detecten a algún acusado en el continente

La alianza sobre este tema en la cumbre Cafiero-Blinken representa un giro diplomático por parte del Gobierno de Alberto Fernández, quien había evitado manifestarse dentro de la OEA sobre la situación del país gobernado por Ortega, quien tuvo denuncias por la situación de los derechos humanos y la detención de opositores políticos.

Santiago Cafiero y Antony Blinken.

Por otro lado, el primer mandatario argentino fue designado recientemente presidente pro témpore de la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) con el apoyo de 32 de los 33 países integrantes, incluido Nicaragua.

Repudio de Cancillería por la participación de Rezai

El Gobierno ya había emitido una declaración donde manifestó “su más enérgica condena a la presencia de Mohsen Rezai en el acto de toma de posesión del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega”.

En ese sentido, reiteró que “su presencia en Managua constituye una afrenta a la justicia argentina y a las víctimas del brutal atentado terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), cometido el 18 de julio de 1994″.

Quiénes son los seis ciudadanos iraníes acusados

El ex juez federal Rodolfo Canicoba Corral había pedido en 2006 la captura de exfuncionarios iraníes, entre los que se encuentra Mohsen Rezai, exjefe de la Guardia Revolucionaria de su país.

El listado también incluye a Ali Fallahijan, ex ministro de Inteligencia; Moshen Rabbani, ex agregado cultural en Argentina; Ahmad Asghari, ex secretario de la embajada de Irán en la Argentina; y en 2009 la de Samuel Salman El Reda.

FP CP