La DAIA cruzó a Elisa Carrió por tildar de "soldado de Hitler" a Anabel Fernández Sagasti

Elisa Carrió no tiene pelos en la lengua. Cada entrevista que brinda a los medios suele generar una ristra de polémicas y descalificaciones a otros dirigentes. Es lo que ocurrió este lunes, después de algunos meses de bajo perfil, cuando tildó de "soldado de Hitler" a la senadora Anabel Fernández Sagasti. La frase generó una respuesta de la DAIA, que pidió "no banalizar" el holocausto judío y además hizo un llamado "llamado de conciencia" a toda la dirigencia política.

"Esta chica, cuando yo me acerco, no quiere recibirme un escrito (...), ella quiere hablarme y yo le digo 'yo no hablo con delincuentes morales", narró la líder de la Coalición Cívica - ARI en un reportaje que brindó este lunes 7 de septiembre a Desde el Llano, ciclo que conduce Joaquín Morales Solá en TN.

En aparente referencia a la vicepresidenta Cristina Kirchner, de buen vinculo con la legisladora mendocina, Lilita dijo "guarda que ella puso una fanática sin conciencia moral" en el Senado. Sobre Fernández Sagasti, dijo que "no tiene conciencia, tiene fanatismo y obediencia, es como un soldado de Hitler".

Las declaraciones de Carrió, además de generar la respuesta del presidente Alberto Fernández, motivaron un mensaje de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas. "La historia de la Shoá no puede ser banalizada por nuestra sociedad. Frente a los dichos de Elisa Carrio, la DAIA quiere realizar un llamado de conciencia a la dirigencia política en su conjunto para dejar de lado este tipo de expresiones", escribieron en Twitter.

"Las comparaciones terminológicas realizadas, agravian a la dirigencia y atentan contra la memoria de las víctimas del régimen nazi. Para la DAIA, cualquier tipo de discusión o descripción puede darse, pero jamás deben ser incluidos en los argumentos conceptos como los expresados ayer", agregó la ONG.

No es la primera vez que DAIA debe hacer una aclaración de este tipo. Por los mismos motivos, en septiembre del año pasado repudiaron al actor Alfredo Casero, que pidió salir a defender al entonces presidente Mauricio Macri en lugar de quedarse en casa "esperando que vengan los nazis con los tanques".

