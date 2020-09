Carrió: "Hay que restablecer el Estado de derecho, aún llegando a la desobediencia civil"

La referente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, apuntó contra el Gobierno nacional y dejó fuertes críticas contra el presidente Alberto Fernández y su vice Cristina Kirchner. "Hay que restablecer el Estado de derecho, aún llegando a una desobediencia civil en última instancia", aseguró.

En diálogo con TN, Lilita enumeró las decisiones que del Ejecutivo que le molestan y dijo cuál es la estrategia de Juntos por el Cambio: "Tenemos la violencia de ella, la violencia institucional de Massa, la violencia institucional del presidente cuando destrata a Larreta. Contra eso no podemos contrarrestar con una estrategia violenta, porque ahí entramos en el juego de ella".

"Hay que recurrir a Gandhi con la no violencia, que no es lo mismo que el pacifismo. No vamos a ser golpistas, sostenemos al gobierno, pero el propio gobierno no se sostiene, el que genera las tomas es el propio gobierno. todo esto está avalado por el Papa, él recibió a los corruptos, él puso como voceros a quienes hoy hacen las tomas", expresó.

En esa línea, continuó: "La estrategia de la oposición es no tensar, pero sí presentarnos. En las grandes crisis hay que arriesgar hasta la vida. La manifestación no violencia y la desobediencia civil, estas son las instancias. También está el recurso internacional. Pero la última alternativa es la desobediencia civil pacífica y no violenta. Tenemos que restablecer el estado de derecho, aún llegando a una desobediencia civil en última instancia".

"Es el gobierno de Cristina. La mala intención de Cristina es guardarse sus fueros y no someterse a la Justicia. El estratega política y jurídico es Carlos Zannini. Lo estamos denunciando como un atentado al orden democrático", expresó y, sobre la vicepresidenta, agregó: "No paran. No puede parar, va por todo. La cuestión psicológica o clínica la tienen que analizar los clínicos. Nadie puede quedar en manos de una persona que no puede parar. Comete actos en contra de la constitución. Es un golpe. No es necesario la fuerza militar, necesita la violencia institucional. Está ejerciendo, para voltear al presidente. Ella quiere tener el dominio. Zanini es un maoísta".

Elisa Carrió denunció ante la Justicia que la sesión en Diputados fue un "acto de fuerza"

Otras frases de Carrió

Reforma judicial. "Si avanza se va a judicializar. Van a crear cámaras federales en las provincias sin sentido. Es un toma y daca de cargos de 400 mil pesos, esto no es reforma judicial, es incompatible con el sistema acusatorio.

Lázaro Báez salió de prisión. "En casos de corrupción la doctrina Irurzun es la correcta. La gente no quiere compartir su vida con gente que se ha robado los impuestos de la nación y que han dejado a la nación en pobreza. No le deseo la cárcel a nadie, pero sí tiene que haber justicia".

Interna en JxC. "En Juntos por el Cambio hay tres niveles, los líderes estamos todos juntos, hablamos todos los días y tenemos un total acuerdo. Después están los presidentes de partido. Después también está el nivel de la gobernabilidad, con Larreta, ese tiene que tener diálogo con el gobierno. Ninguno de los líderes estamos en la radicalización. Si alguna de las personas quiere la radicalización, que puede ser Patricia (Bullrich), nosotros no estamos y no está Macri.

Lorenzetti. "Hay un hombre en la Corte que está jugando muy mal, Lorenzetti, él es muy amigo de Zanini. Lorenzetti está tratando de perturbar a la Corte. Lorenzetti no va a poder entrar a Rafaela".

Polémica sesión en Diptuados. "Es un golpe. Massa hizo un acto de fuerza institucional con la complicidad de bloques de izquierda y los de Lavagna".

Toma de tierras. "El Ministerio de Desarrollo Social tiene a algunos grupos que manda en algunos casos por protesta y en otros por negocio porque venden los terrenos, a ocupar los lugares, ahí los intendentes ven un doble juego".

Inseguridad. "Lo de Gendarmería es una mentira. Ver a la Gendarmería les da seguridad a la gente pero es una sensación. Gendarmería no puede conocer el territorio y hay zona liberada".

Saqueos. "La gente no va a salir a apoyar al Presidente, la gente va a salir a saquear. No hay que permitirlo. Creo que hay saqueos programas por Cristina para ese 45% y la venganza".

Más de Cristina. "Por qué Cristina vive en el mismo lugar que odia? Viven en Recoleta y en Puerto Madero y habla como si vivieron en Fuerte Apache. Odian lo que aman. Cuando te domina una pasión y esa pasión es mala, quedás dominada. Ella está encarcelada en el resentimiento y el odio. Ella es mucho más previsible, es violenta y está encerrada en el odio. Pero la diferencia con Kirchner es que él era un sicópata, podía manejar los tiempos, ella no puede, tiene desesperación".

Alberto Fernández. "Alberto Fernández fue el hombre que más me persiguió en mi vida política. Me mandó a decir con Palito Román que aceptaba ser ministro de Justicia o me eliminaba, cosa que se ocupó desde mediados de 2003 hasta diciembre, me destrozó al partido, le mandé a decir que voy a ser linyera pero nunca coptada, y menos por un bigotudo. Pero no tengo rencor, ni siquiera contra Cristina. En un sistema presidencial el vicepresidente tiene que ser el respaldo del presidente, y acá es la lucha para dominarlo y doblegarlo".

Impuesto a la riqueza. "Cómo puede ser que uno de los que pague el impuesto a la riqueza sea Máximo Kirchner si ni siquiera terminó la secundaria. Cómo puede ser un super rico alguien que no estudió si no es por corrupción de sus padres? Es sentido común".

Economía. "Quiere seguir con la pandemia porque no tiene plan. Hay un problema cambiario, no hay dólares. Todo este proceso institucional genera desconfianza y ls que producen se quieren ir del país. Los únicos dólares que hay en Argentina es gracias al campo. La señora debería arrepentirse y arrodillarse, igual que Alberto Fernández y Lousteau también".

Anabel Fernández Sagasti. "No tiene conciencia, tiene fanatismo y obediencia, es como un soldado de Hitler".

Procurador. "A mí me da seguridad institucional la propuesta del ejecutivo de Daniel Rafecas, sé que no es fanático kirchnerista. Eduardo Casal es un héroe, es un hombre que está jubilado, está defendiendo al poder judicial. Hay que estar a la altura del estado de derecho".

