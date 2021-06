Arroyo sobre la cooperativa Patria al Hombro: "Estudiaremos las facturas y se podrá llegar a la Justicia"

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, se refirió a la investigación de PERFIL sobre la cooperativa "Patria al Hombro", del Frente de Todos, que recibe fondos públicos de su cartera social y truchó facturas por al menos 4 millones de pesos.

"Se hará una evaluación y el área de rendiciones puede determinar que se devuelva la plata. Hay casos donde se llega a instancia judicial. Funcionó siempre así en el Ministerio", dijo Arroyo en Radio la Red ante la consulta de Ramón Indart, uno de los autores de la investigación.

Consultado sobre cómo funcionan los controles dentro de su Ministerio, Arroyo expresó que "todo en el Ministerio funciona por proyecto, sea cooperativa, una sociedad de fomento, sea Cáritas o lo que sea. Se presenta un proyecto. Cuando se aprueba un proyecto, se transfiere en general el 50% del monto, que es lo que pasó con esa cooperativa, y tiene una finalidad. La finalidad puede ser máquinas, herramientas, insumos y actividades productivas".

Y detalló que Patria al Hombro aún no presentó la rendición de sus gastos ante el Ministerio: "En el caso de esta cooperativa tiene que presentar las facturas a partir del 11 de agosto, o sea hay un tiempo entre el 11 de agosto y el 11 de noviembre, son dos momentos en los que tiene que presentar las facturas. Todavía no las presentó pero porque no llegó el tiempo para que hagan esa rendición parcial del primer desembolso".

Una cooperativa del Frente de Todos truchó facturas por al menos $ 4 millones

En esa rendición, según explicó Arroyo, lo que se evalúa es "en qué se utilizaron los recursos, qué se compró. Y hay una auditoría. Todavía no llegó ese tiempo para rendir cuentas".

Las auditorías en el Estado las hace la SIGEN. "Existe la SIGEN en el Ministerio, cada ministerio tiene como una SIGEN que hace la auditoría. Es un Ministerio muy grande, se evalúa aleatoriamente y cuando hay problemas de rendición se manda a la SIGEN".

Llegado el momento, podría llegar a terminar pidiéndosele una devolución de dinero y una instancia judicial. "Si hay problemas en esta evaluación... el área de rendición dirá si tienen que devolver plata porque no fue justificada. Si es más grave, se judicializará".

La investigación

PERFIL reveló las 8 facturas que suman cerca de 4 millones de pesos con irregularidades insólitas como compras de materiales de construcción en una empresa que vende indumentaria y negó rotundamente vender dichos materiales o cientos de productos de limpieza comprados en una carnicería de barrio en Quilmes.

Habló el titular de la cooperativa que truchó facturas: "Me siento muy ofendido"

Hasta el momento, el presidente de la cooperativa, Miguel Romano, no ha dado explicaciones concretas de esas facturas y dijo sentirse "ofendido" por la publicación de este medio. Su cooperativa acordó recibir del Estado unos 25 millones de pesos para este año, de los cuales ya cobró la mitad.

Asimismo, acusaciones internas señalaron al director de Primera Infancia, que depende del Ministerio de Desarrollo, Federico Berardi, como la cabeza estratégica de la cooperativa, lo cual agravaría el escándalo por estar de los dos lados del mostrador.

