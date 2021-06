Habló el titular de la cooperativa que truchó facturas: "Me siento muy ofendido"

Una cooperativa del Frente de Todos truchó facturas por al menos 4 millones de pesos. Una vez publicada la información por parte de PERFIL, el titular de "Patria al Hombro", Miguel Romano, aceptó hablar con este medio para frenar el escándalo. Sin embargo, en lugar de explicar los montos utilizados, dijo sentirse "ofendido" por la publicación, reconoció que empezaron a trabajar con el Ministerio de Desarrollo Social "por todo esto que se generó" y que están "tratando de averiguar" que pasó.

Es decir que, hasta ahora, el presidente de la cooperativa dice desconocer en qué se están usando los 12,5 millones de pesos que ya recibió del Estado. A pesar de no tener un control sobre la transferencia de fondos, tiene pautado recibir, para este 2021, unos 25 millones de pesos del ministerio. Los fondos surgen del programa que depende de la Secretaría de Economía Social, que conduce Emilio Pérsico y depende del ministerio que dirige Daniel Arroyo.

Ahora, tras la publicación de PERFIL, Romano accedió a hablar para ponerle un freno al asunto: "No le tomé relevancia en su momento cuando me llamaron pero ahora lo veo. Estás afectando al laburo, a la comida de mi familia. Queremos generar trabajo para la gente. Y me siento muy ofendido", dijo en conversación telefónica. Más allá de eso, dijo poco y nada sobre la rendición de cuentas por los millones de pesos utilizados: "Hay un tipo de administración con respecto a la facturación, ahora estamos trabajando con el Ministerio por todo esto que se generó", agregó.

Días atrás, desde el Ministerio explicaron que para acceder a dichos fondos, se debe presentar la Declaración Jurada donde se detalla los datos de la Organización No Gubernamental u Organismo Gubernamental, el monto transferido y el monto rendido. "Esta Declaración se acompaña de un Anexo donde se detallan todos los datos de las copias de facturas que se presentan en la rendición", detallaron. "Lo vamos a presentar al Ministerio sin cualquier (dixit) tipo de error, como tiene que ser", señaló Romano.

Política. Romano confirmó a este medio su participación política, más allá de ser el presidente de la cooperativa, de la agrupación "Encuentro Peronista", de la cual Federico Berardi es principal referente de la agrupación y Director Nacional de Primera Infancia del Ministerio de Desarrollo Social. "No tiene nada que ver con la cooperativa, Federico es un compañero. Fue un golpe político y a la boca de las personas de la cooperativa. Me pone mal", finalizó.