Daniel Arroyo: la tarjeta Alimentar "es una política de emergencia" y no de seguridad social

El Ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo aseguró hoy en declaraciones radiales que “la Tarjeta Alimentar no es una política de seguridad social, tiene que ver con la emergencia alimentaria” para luego agregar que el beneficio "no seguirá cuando no haya emergencia alimentaria”.

El titular de Desarrollo Social habló con María Laura Santillán en La Mañana de CNN (CNN Radio) sobre el beneficio que reciben 2,5 millones de familias y avanzó sobre la posibilidad que ya había manifestado la semana anterior, de quitar el IVA a las compras que se realicen con la tarjeta de ciertos productos de primera necesidad.

“Estamos planeando quitar el IVA de las compras de leche, carnes, verduras y frutas con la Tarjeta Alimentar”, indicó el funcionario este martes 25 de mayo en diálogo con María Laura Santillán. Además, Arroyo recordó el alcance de la herramienta. "Son 2.5 millones de familias que tienen la Tarjeta Alimentar y estamos hablando de 4 millones de chicos", aseguró.

Tarjeta Alimentar: estudian quitar el IVA a la compra de carne, leche y verduras

La medida, tal como indicó el Ministro, tiene dos objetivos: "Uno es efectivamente bajar el precio de los alimentos, de que los más pobres paguen menos los alimentos que el resto, y el otro es orientar a una buena nutrición", dijo.

En esa línea Arroyo mostró su preocupación: "Estamos con un problema serio, cubrimos 10 millones de personas con emergencia alimentaria, y digo no sólo el Estado sino también con las escuelas y las iglesias; pero tenemos muchos fideos, harina y arroz, poca leche, carne, fruta y verdura. El objetivo con quitar el IVA a esos productos es también orientar a la buena nutrición", manifestó.

Además, indicó que el objetivo central es ampliar el acceso. "Buscamos lograr (el acceso) de determinados productos que orienten a la buena nutrición sólo de un segmento y desarrollamos una aplicación para que el que tiene una huerta, por ejemplo, pueda vender bajándose un código QR", manifestó y agregó: “Buscamos ampliar y llegar a todos los lugares”.

Juan Grabois lapidó la Tarjeta Alimentar: "Es una política estúpida"

Que dice Daniel Arroyo sobre los que critican a la Tarjeta Alimentar

Consultado sobre algunas voces que trascendieron en las últimas semanas y que criticaron la viabilidad de la Tarjeta Alimentar como una ayuda "real" para las familias en emergencia, Arroyo indicó: “La Tarjeta Alimentar, a diferencia de la Asignación Universal por Hijo, no es una política de seguridad social, tiene que ver con la emergencia alimentaria”.

En la misma línea explicó que se amplió el beneficio hasta chicos de hasta 14 años "porque estamos en medio de una emergencia, y (la tarjeta Alimentar) es una política de emergencia", destacó, para luego indicar que si en algún momento "no hay emergencia alimentaria no va a seguir la tarjeta Alimentaria, a diferencia de la Asignación Universal por Hijo que forma parte del sistema de seguridad social".

Arroyo también indicó que la otra pata de esta política que impulsan desde el gobierno es "transformar los planes sociales en trabajo a partir del programa Potenciar Trabajo", indicó.

Respecto a los gastos que ocasiona la emisión de plásticos y que cobran las entidades bancarias, Arroyo recordó que "la Tarjeta Alimentar sólo con los bancos públicos y el convenio del Ministerio de Desarrollo Social con el Banco Nación es de 2012. No soy la única persona que se le ocurrió trabajar con el banco público", aseguró.

LR/FF