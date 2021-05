Grabois sobre la Tarjeta Alimentar: "Es una política estúpida"

El líder del Frente Patria Grande, Juan Grabois, cuestionó este domingo al Gobierno nacional por basar su política económica, destinada a los sectores más vulnerables, bajo el refuerzo de la Tarjeta Alimentar. Calificó la medida como "estúpida".

"Finalmente, el gabinete económico definió romper el chanchito que parecía reservado exclusivamente para Kristalina Georgieva, mientras en la Argentina crece la pobreza y la desigualdad. Bien. Gran decisión", dijo Grabois.

Acto seguido, y a través de una nota de su autoría publicada en ElDiarioAR, aclaró: "El problema es que se decidió aplicar los recursos a una política que solo puedo calificar con una palabra. Es una política estúpida".

El lider del Frente Patria Grande, Juan Grabois.

Aun habiendo insistido en que dicha política "no tiene mala intención", consideró: "Nadie tiene la receta para resolver las injusticias sociales que padece la Argentina, pero hay algo seguro: masificar el asistencialismo no es el camino. La Tarjeta Alimentar es eso.

"Es una política focalizada de cuño neoliberal porque no consagra derechos permanentes, no crea puesto de trabajo, no genera bienes sociales durables, no promueve el desarrollo humano integral", reflexionó sobre la política de ayuda alimentaria.

Caracterizó a la Tarjeta Alimentar como "un ejemplo de asistencialismo puro" y continuó: "No podemos hablar de una ampliación de derechos porque esta prestación no forma parte del sistema nacional de Seguridad Social como la Asignación Universal por Hijo".

Tarjeta Alimentar: al extenderla a hijos de hasta 14 años llegará a casi 4 millones de chicos

La crítica de Grabois se suma a la que ya había manifestado el referente del Movimiento Evita y funcionario del ministerio de Desarrollo Social, Emilio Pérsico, quien aseguró que el plan Alimentar es "pan para hoy y hambre para mañana".

JFG