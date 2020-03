El presidente de la Sociedad Rural le respondió a Alberto Fernández: "No somos mezquinos"

El presidente de la Sociedad Rural, Daniel Pelegrina, salió a defender este martes 10 de marzo al sector agropecuario ante las críticas de parte del oficialismo, en el marco del paro de cuatro días que lleva adelante el campo por el nuevo esquema de retenciones.

"No somos mezquinos: desde que se reimplantaron las retenciones en 2002 aportamos U$S100 mil millones", dijo en declaraciones al canal de noticias TN. "Estamos pasando un momento muy duro, con la soja destruyéndose en valor y con retenciones que aumentan. Esto va en sentido contrario a lo que indica la lógica económica, ya que en realidad tendríamos que pensar cómo darle competitividad a nuestro sector", agregó durante la muestra de Expoagro 2020.

Este martes, Alberto Fernández se refirió a la medida de fuerza que la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias, compuesta por CRA, Sociedad Rural Argentina, Coninagro y Federación Agraria Argentina iniciaron contra la suba de retenciones las exportaciones de soja.

"Me duele la intolerancia de los que no entienden y a veces hacen paros raros. Ya entenderán", dijo en el anuncio del listado de 170 medicamentos gratuitos para jubilados. "No tenemos a los medios (de comunicación), pero tenemos la razón. Y si tenemos la razón, la gente nos va a acompañar", redondeó.

En este marco, Pelegrina afirmó: "En la actualidad hay un gran entramado social dentro de la producción agropecuaria. Hay contratistas, proveedores de servicios e insumos, tenedores de tierra, los que alquilan, un conglomerado muy grande", y recalcó: "Tenemos una chance enorme de producir mucho más y colocar alimentos en un mundo que crece. Todo de la mano de la tecnología, que está en la muestra, desde semillas a maquinarias".

Por su cuenta, el senador del Frente de Todos Oscar Parrilli consideró días atrás un "orgullo" que los sectores agropecuarios sean los "primeros" en "atacar" al gobierno de Alberto Fernández, tras el anuncio de la Mesa de Enlace de un paro por cuatro días. Durante una actividad del Instituto Patria, Parrilli apuntó contra las entidades del campo y expresó: "Qué raro que el primer paro que le decretan a este gobierno venga de donde viene, precisamente del sector que más ganó, se enriqueció, fugó la plata y es el responsable de la crisis que tiene la Argentina".

El funcionario afirmó que si bien al Gobierno "no le gustan los paros", es un “orgullo que esos sean los primeros que nos ataquen, porque esto demuestra que estamos en la senda correcta, gobernando para terminar con los privilegios”.

AB/FeL