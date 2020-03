El tenso cruce entre Tenembaum y un productor sojero por los "privilegios" del campo

Ernesto Tenembaum protagonizó un tenso cruce con un productor sojero, en el marco del paro que llevan adelante las cuatro gremiales de agricultores durante cuatro días. En su programa radial, el periodista cuestionó a Alejandro Dalmazzo, uno de los autoconvocados, al considerarlo "privilegiado" y recordarle que durante el gobierno de Mauricio Macri no realizaron ninguna medida de fuerza, ya que fueron uno de los sectores más beneficiados, según analizó.

"Yo entiendo que hay un problema de rentabilidad en toda Argentina y cada sector tiene derecho al pataleo. Lo único que digo es que la medida es extrema con un Gobierno que recién empieza. Ustedes en 4 años de Macri no pararon nunca, es gente que no dicen cuánto plata gana y es privilegiada, y paran como otros no paran", cuestionó Tenembaum durante su programa '¿Y Ahora Quién Podrá Ayudarnos?', que se emite en Radio con Vos.

Enojado ante la acusación, Alejandro Dalmazzo cruzó al periodista al pedirle explicaciones sobre su salario y agregó: "De tu forma, si querés ser solidario, de lo que vos ganás dedicarle un 33 % de tu sueldo a la sociedad y ahí estaríamos en igualdad de condiciones para poder hablar".

"Habría que ver, no es así. Pago muchísimos impuestos y aunque me duele no me quejo y no paro 4 días porque me hagan pagar impuestos. La gente que tiene tierras sostienen al resto de la sociedad, eso es lo que corresponde", respondió Tenembaum.

El campo inicia cuatro días de paro, el primero contra el gobierno de Alberto Fernández

La decisión de ir a la huelga fue anunciada el pasado jueves 5 de marzo por los productores de la asociación Confederaciones Rurales de Argentina (CRA) y ratificada y adherida después por la Federación Agraria Argentina (FAA), la Sociedad Rural y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro). Los convocantes ratificaron que con la medida de fuerza "no peligra la paz social" además de que no incluye "tractorazos" ni cortes de ruta.

El aumento de las retenciones fue confirmado el 3 de marzo por el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, y abarca a los derivados de la soya (harinas y aceites). La Mesa de Enlace, integrada por las cuatro mayores patronales agropecuarias del país, había declarado entonces su desacuerdo con el incremento de la carga impositiva esgrimiendo que "nuevamente será el campo el que pagará las deudas y los costos de una crisis" que no generó.

DR/FeL